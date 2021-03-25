2月營建業測驗點轉上揚、房市過熱？ 台經院回應了

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，其中，「營建業」營業氣候測驗點結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚，引起房市有無過熱的疑慮。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2月轉為上揚跟當時的季節性因素有關，可能過年結婚看房子的人較多，以及有些廠商挑當時開工。目前看來，倒沒有營建業過熱的情況還持續的現象。

孫明德指出，「營建業」營業氣候測驗點從去年12月到今年1月，已經開始下滑，2月雖然有上升，但應只是短期一~二個月的狀況，並不是一個很持續上升的態勢，也不能解讀說政府的打炒房政策沒有用。

孫明德表示，畢竟政府已經做到資金管控，以及限制措施的加強，政府提前先開始佈局降溫，確實有助於健全房市的發展。

台經院分析，政府打炒房、健全房市的機制有助於排除短期炒作，有利於房市中長期的發展，也使得營建業者樂觀看待未來半年景氣表現。根據台經院的資料顯示，營建業2021年2月營業氣候測驗點為110.3點，較1月的108.3，上揚1.9點，結束先前連續三個月下滑的走勢。

台經院研究員劉佩真指出，在營建業方面，展望未來，雖然工料吃緊現象尚無法立即解決，所幸在產業結構轉型升級與台商回台投資動能的提振下，廠務工程需求相對集中，將促使營造廠商積極調整工務來維繫整體業績，因而未來半年營造業景氣應可以小幅成長。

而在不動產業方面，劉佩真表示，由於2月適逢農曆春節，交易天數較少，以及房市仍在消化先前2020年12月以來各部會所祭出的打炒房政策，因此2021年2月六都建物買賣移轉件數月增率仍延續1月以來的下滑態勢，月減率為35.4%。但，展望未來，雖然央行房貸成數再限縮，房地合一稅2.0也勢在必行，使得2021年第二季房市恐將處於政策調整適應期，不過後續隨著政策效應逐步淡化，且剛性需求的自住客買盤仍在，加上市場尚有房貸利率處於歷史相對低檔、市場資金相當充沛等有利因素，第3季房市也有機會逐步回穩。