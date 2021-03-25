行政院拍板職災保險法 估新增33萬人受惠

行政院院會今（25）日拍板通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，將職災保險單獨立法，未來不分雇用人數，所有受雇勞工全面強制納保，並將投保薪資天花板設為72,800元，可涵蓋九成以上勞工薪資水準，地板則設為基本工資。勞動部推估，本次立法將新增33萬人受惠。

行政院院會今日拍板勞動部擬具之《勞工職業災害保險及保護法》。勞動部表示，現行勞工保險屬綜合保險，包含普通事故保險與職業災害保險，兩者保障目的不同，職災保險受限於綜合保險體系，如納保對象、加保方式及給付內容等，難以單獨調整，致難提供職災勞工更適切保障。

勞動部也表示，本次立法是為補充職災預防、補償及重建制度之不足，惟因財源不穩定，致業務多以計畫方式辦理，而有難以培養專業人力及業務永續經營等問題。

勞動部表示，為增進職業災害勞工及其家屬的權益保障，勞動部推動本次立法，將職業災害保險自勞工保險條例抽離，並整合職業災害勞工保護法，以建構包含職災預防、補償及重建之完善保障體系。

本次修法重點，第一為擴大納保範圍，未來受雇於登記有案事業單位的勞工，不論雇用人數，皆強制納保；若事無一定雇主或自營作業之職業勞工，仍透過職業工會強制納保；未來受雇自然人雇主的勞工，也納特別加保對象，並規劃簡便加保措施，以利雇主為其加保。

第二，提高投保薪資，上限規劃為72,800元，涵蓋九成以上勞工薪資水準，下限定為基本工資，提供職災勞工適足的基本保障；第三，增進給付保障，例如擴大醫療給付範圍，提高傷病給付水準，失能與遺屬年金按投保薪資一定比率計算給付金額，並建立部分失能年金制度。

勞動部強調，未來法案通過後，除現行已加保職災保險的勞工外，更擴大職業災害保護網，推估新增33萬人可納入職業災害保險保障範圍，且藉由整體保障的提升，及穩定財源挹注職災預防及重建業務，以達落實災前預防、適足補償及災後重建之政策目標，全體被保險人及投保單位皆可受惠。