缺櫃、塞港只是「短期亂流」台經院：廠商看好景氣發展

台經院今（25）日發布最新景氣動向，其中2月製造業營業氣候點為106.0點，轉為下滑，較1月修正後的106.5點減少0.49點，結束先前連續九個月上揚的態勢。不過，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，主要是受到2月工作天數減少影響產出，因此製造業廠商對當月景氣看法較為保守。但，整體而言，受惠於全球經濟復甦，出口需求增溫，廠商普遍看好未來半年景氣表現。

孫明德進一步指出，2月雖然看到製造業的景氣數字有稍微的往下滑，但他認為這不是很大的問題，因為外銷訂單持續暢旺，那些缺櫃、塞港，還有運能短缺和供應鏈中斷的問題，應只是「短期亂流」，都會慢慢獲得解決，廠商普遍樂觀看好下半年的景氣發展。

此外，關於缺水的問題，孫明德指出，不少廠商都已提前儲水因應，政府也將農業用水先轉移到工業使用，並給予農業相關補助，用相互彌補的方式來解決。

孫明德表示，「基期低」、「需求高」和「供給亂」是影響今年國內經濟表現的三個主要因素，不過由於需求端暢旺，因此看好整個下半年的經濟發展，特別是第3季的景氣表現。

此外，台經院今日也特別提到，服務業方面，由於疫情衝擊漸緩，國內消費市場已回到疫情前的水準。因此，2021年2月服務業營業氣候測驗點為99.5點，較1月修正後的98.5點增加1.0點，且服務業測驗點已連續三個月上揚。

同時，在未來半年看法部分，則有超過一半比例的零售業、銀行業、電信服務業與運輸倉儲業看好未來半年景氣。

至於在營建業測驗點部份，則是結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚，根據台經院的資料顯示，營建業2021年2月營業氣候測驗點為110.3點，較1月的108.3，上揚1.9點。

台經院分析，儘管工料吃緊現象尚未無法立即解決，但因市場資金動能充裕，對於促參辦理相對有利，預計將釋出更多投資商機，加上政府打炒房、健全房市的機制有助於排除短期炒作，有利於房市中長期的發展，使得營建業者樂觀看待未來半年景氣表現。