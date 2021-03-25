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職災保險投保薪資上限提高！勞工保障多、雇主負擔增加

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
高雄市美術東四路建築工地4日發生工安意外，警消獲報到場將傷者送醫，市府工務、勞工局已勒令停工並依法裁罰，同時職災報告還要送地檢署偵辦。中央社
高雄市美術東四路建築工地4日發生工安意外，警消獲報到場將傷者送醫，市府工務、勞工局已勒令停工並依法裁罰，同時職災報告還要送地檢署偵辦。中央社

行政院會近今（25）日通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，並列為立法院本會期優先法案。政院推動職災保險單獨立法，拉高投保薪資上限及下限，預期雇主負擔將增加。

事實上現已有職業災害保險，但附屬在勞保之下，目前費率為0.21%，保費全由雇主負擔。在未來職災保險單獨立法後，投保薪資將與勞保脫勾，上限由目前45,800元拉高到72,800元，下限也由目前11,000元拉高到基本工資24,000元，以提升非典、低薪勞工的職災保障。

因職災保險保費全由雇主負擔，調高投保薪資，雇負保費會增加，職災投保薪資上限由45,800元提高至72,800元，雇主保費負擔由每人每月96元增加至153元。

職災保險下限由11,000元拉高到基本工資24,000元，雇主保費負擔由23元增加至50元。

勞動部官員表示，因為職災保險給付可以完全抵充雇主在《勞基法》上的職災補償責任，舉例來說，某月薪6萬元勞工發生職災死亡，可請領40個月的遺屬補償，但現行職災投保上限僅45,800元，其間差額就要由雇主全額補足；因此 多數雇主及專家都主張，職災投保上限應盡可能貼近勞工實際薪資，甚至有雇主主張，應比照勞退新制分級表上限15萬元。

官員也說，提高職災投保薪資上限，就是要增加保費，考量有部分雇主將因此增加負擔，主要為服務業，因此將上限訂在72,800元。

職災

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