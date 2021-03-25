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「供五停二」下一個換新竹？經濟部回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
我國近期水情吃緊，面對竹科廠商擔憂缺水，各公司開始都自請水車載水。 記者陳正興攝影／報系資料照
我國近期水情吃緊，面對竹科廠商擔憂缺水，各公司開始都自請水車載水。 記者陳正興攝影／報系資料照

台中、苗栗兩區將於4月6日轉為「分區限水」的紅燈，唯獨同樣為減量供水「橙燈區」的新竹，卻能被豁免停水。繼經濟部長王美花昨日說明，新竹無須「供五停二」的主因為新竹海淡廠及桃竹備援管線支援，減緩寶山、寶二水庫蓄水量消耗後，今（25）日經濟部水利署則強調，未來水情燈號的預估，另關係到區域調度水源、新增水源與河川取水等不同模式的應變措施，無法單純以水庫存量推估，過度猜測沒有意義。

經濟部水利署指出，抗旱期間的決策，應以抗旱指揮中心發佈為準。目前在新竹地區，主要水源除了水庫以外，還有河川取水（隆恩堰）、桃竹幹管增加調度能量及海淡廠的新增水源，無法純就水庫來計算。例如近日河川流量增加，就儘量由河川取水，可減緩水庫出水。

水利署表示，至於外界關心水情燈號，若有新的決策，一定會在抗旱指揮中心清楚向社會說明。

水庫 經濟部 抗旱

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