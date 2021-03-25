台灣八成企業積極導入AI 但門檻是「缺有經驗人才」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣企業談到AI、數位轉型琅琅上口，但由Hive Ventures （蜂行資本）所做的調查顯示，台灣有超過8成企業積極的想將AI導入業務，AI發展數據與美國相比的差距僅三年，但缺少有經驗人才與專業的落地方式是多數企業面臨的問題。

Hive Ventures與亞洲矽谷計畫執行中心聯合舉辦第一屆Galaxy峰會，主題為「AI賦能：企業機遇與挑戰」，Hive Ventures調查247家、橫跨10個以上領域的台灣企業，發表「2021台灣企業AI趨勢報告」，發現超過八成的企業已在業務中嘗試導入AI，25%企業已經積極應用AI並擴大規模。目前台灣AI發展數據與美國相比只有三年差距，未來人才儲備和產能若能繼續投入，三年內在應用層面上有機會追近美國。

Hive Ventures共同創辦人暨管理合夥人李彥樞表示，調查顯示，台灣200-500人規模的公司在導入AI解決方案最具靈活度和敏捷度，最有機會在這波趨勢中受益，建議有意導入AI的企業可以借鑑經驗，持續關注AI技術趨勢並靈活調整、保持對科技的敏感度。

另一個重要發現是，一般認為台灣企業是成本管理導向，但本次調查發現，受訪企業導入AI的最大目的是提高組織效率和增加新的收入，可見台灣企業已經從降低成本的思維，提升到增加競爭力的思維。

友達（2409）數位科技副總經理王守田表示，友達自2018年起已導入了上千個AI預測模型，其中48%應用在提升效率、38%用在製程控制、其餘則運用在設備保養預警等。迄今友達已有100個專案項目，並培養了300 位AI專家，而AI導入對友達業務影響則包括提高人力效益、生產良率，並改善100億以上的生產成本。

報告指出，調查顯示，74%企業仍需3個月以上才能成功部署一個AI模型。奇美醫院、玉山金控、及緯謙科技也探討了企業AI部署所要面臨的挑戰，對於剛開始尋求數位轉型的企業來說，缺乏專業落地的方法以及有經驗的資料科學家人才，是許多企業在導入AI時所面臨主要困境。

友達

延伸閱讀

臉書在20所大學開課 培育數位人才

後疫情時代加速數位轉型 台5G大廠外銷訂單暢旺

面板雙虎：暫無缺水問題

助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

相關新聞

房地合一稅2.0回溯 有共識

房地合一2.0取得時間是否回溯至2016年？財政部長蘇建榮昨（24）日表示，財政部態度開放，尊重立法院審議。昨日在立法院...

房地合一稅2.0在即 房東乘機漲價 財長怒批

房地合一稅2.0修法尚未完成，已有房東「超前部署」，喊漲租金，財政部長蘇建榮昨（24）日直批「惡質房東」，竟以修法作為藉...

台彩總經理蔡國基請辭 4月1日副總經理謝志宏接任

中信金今天公告，子公司台灣彩券公司總經理蔡國基將於3月底去職，4月1日由台彩副總經理謝志宏接任；中信金表示，蔡國基主要因...

移工檢疫費誰出？ 勞動部：雇主出全額違者最重罰30萬

勞動部勞動力發展署今指出，春節假期過後，許多移工來台工作，近期經常接獲雇主詢問移工檢疫費用應由何人負擔。發展署提醒，移工...

帛琉旅遊泡泡返台上班無法轉內勤 雇主可不給薪

台帛旅遊泡泡首發團即將於4月啟航，為此，中央流行疫情指揮中心要求返台後須加強自主健康管理5天，期間不可進出公眾場所。勞動...

水情吃緊 央行：相信廠商會不計代價找到水

台灣西部水情緊急，經濟部長王美花宣布，台中、苗栗將在4月6日轉為水情「紅燈」，採分兩區「供五停二」。 對此，央行官員今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。