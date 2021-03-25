台灣八成企業積極導入AI 但門檻是「缺有經驗人才」

台灣企業談到AI、數位轉型琅琅上口，但由Hive Ventures （蜂行資本）所做的調查顯示，台灣有超過8成企業積極的想將AI導入業務，AI發展數據與美國相比的差距僅三年，但缺少有經驗人才與專業的落地方式是多數企業面臨的問題。

Hive Ventures與亞洲矽谷計畫執行中心聯合舉辦第一屆Galaxy峰會，主題為「AI賦能：企業機遇與挑戰」，Hive Ventures調查247家、橫跨10個以上領域的台灣企業，發表「2021台灣企業AI趨勢報告」，發現超過八成的企業已在業務中嘗試導入AI，25%企業已經積極應用AI並擴大規模。目前台灣AI發展數據與美國相比只有三年差距，未來人才儲備和產能若能繼續投入，三年內在應用層面上有機會追近美國。

Hive Ventures共同創辦人暨管理合夥人李彥樞表示，調查顯示，台灣200-500人規模的公司在導入AI解決方案最具靈活度和敏捷度，最有機會在這波趨勢中受益，建議有意導入AI的企業可以借鑑經驗，持續關注AI技術趨勢並靈活調整、保持對科技的敏感度。

另一個重要發現是，一般認為台灣企業是成本管理導向，但本次調查發現，受訪企業導入AI的最大目的是提高組織效率和增加新的收入，可見台灣企業已經從降低成本的思維，提升到增加競爭力的思維。

友達（2409）數位科技副總經理王守田表示，友達自2018年起已導入了上千個AI預測模型，其中48%應用在提升效率、38%用在製程控制、其餘則運用在設備保養預警等。迄今友達已有100個專案項目，並培養了300 位AI專家，而AI導入對友達業務影響則包括提高人力效益、生產良率，並改善100億以上的生產成本。

報告指出，調查顯示，74%企業仍需3個月以上才能成功部署一個AI模型。奇美醫院、玉山金控、及緯謙科技也探討了企業AI部署所要面臨的挑戰，對於剛開始尋求數位轉型的企業來說，缺乏專業落地的方法以及有經驗的資料科學家人才，是許多企業在導入AI時所面臨主要困境。