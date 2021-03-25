房地合一稅2.0回溯 有共識

房地合一2.0取得時間是否回溯至2016年？財政部長蘇建榮昨（24）日表示，財政部態度開放，尊重立法院審議。昨日在立法院財政委員會中，多數立委對於取得時間回溯有一定共識，僅有部分立委仍擔憂有違信賴保護原則。據悉，財委會下周即將排案審查房地合一2.0，屆時回溯與否將更為明朗。

立法院財委會昨日邀請蘇建榮就「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」進行專題報告，朝野立委仍聚焦房地合一稅2.0適用範圍是否回溯。

國民黨立委曾銘宗指出，行政院版所得稅法修法草案第4-4條，就已定調房地合一2.0適用對象回溯至2016年，但財政部卻說態度開放，是否因法案送出之後擋不住壓力，態度有所鬆動？蘇建榮強調，並沒有態度鬆動問題，是尊重立法院審議。

民進黨立委沈發惠表示，目前政院版草案是針對2016年「取得」案件，列為適用房地合一2.0的範圍，並非溯及既往去課2016年後「交易」的案件，不會有信賴保護原則的問題。

然而民進黨立委鍾佳濱則認為，政府應該「打炒不打價」，民眾在購買取得不動產時，就會想像未來規劃，原以為重稅閉鎖期只要兩年，現在政府突然修法變成持有五年以上才不會落在重稅範圍，有違信賴保護原則，他主張適用範圍應限施行日後取得案件較為妥適。

雖昨日上台質詢的立委多認為取得日回溯不成問題，但據了解，民進黨內部仍處於「有討論、沒定論」，反對回溯的立委尚未全數浮出檯面，最後適用範圍會不會回溯至2016年取得案件，或是自今年7月1日才上路，抑或折衷訂定自今年元旦取得案件，隨著修法逐漸邁入深水區，將有一番交鋒。

蘇建榮表示，房地合一2.0是希望抑制短期炒作，讓市場以自住、剛性需求為主，對於修法效益，主要希望讓房市交易量降溫，但若能價量雙降是最好。