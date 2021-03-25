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房地合一稅2.0在即 房東乘機漲價 財長怒批

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

房地合一稅2.0修法尚未完成，已有房東「超前部署」，喊漲租金，財政部長蘇建榮昨（24）日直批「惡質房東」，竟以修法作為藉口漲租，他表示，房地合一稅是交易時才課，不會在租金轉嫁，若房客有遇到房東藉此漲租，依內政部定型化契約屬無效主張；若發現房東有逃漏稅，也歡迎向財政部檢舉。

民進黨立委林楚茵昨日在立法院財政委員會指出，近期發現有房東「超前部署」，竟直接通知房客，由於政府提出房地合一2.0修法，因此必須漲租，否則就退押金、提前解約。

對此蘇建榮表示，這種房東只是將新法當作藉口，相當惡質，房地合一稅只在交易時課徵，應不至於有租金轉嫁問題。

內政部地政司副司長林家正表示，契約應記載及不得記載事項中已經規範，租賃期間不得用任何理由調漲租金，也就是說，房東在簽約後藉口漲租的主張皆無效，視情況可請消保官介入、要求改進，甚至要求罰鍰。

對於囤房稅修法，財政部表示審慎研議，持有稅的增加恐有租金轉嫁的疑慮，目前先推出房地合一2.0，對於實施多久後檢視成效，並評估是否進一步推動囤房稅修法？蘇建榮表示，時間不會超過一年。

內政部次長花敬群則表示，囤房稅不是不能做，但實際執行與配套措施規劃應兩者兼備，才稱得上合理可行的稅制方案。

房地合一 房東 租金

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