水情吃緊 央行：廠商會找到應變方法、預料衝擊不大

中央銀行今（24）日公布2月金融情況，其中，國內貨幣存量M2年增率，創下1999年8月以來、逾21年半新高；對於貨幣成長率劇增，是否可能引發通膨隱憂，央行經研處副處長蔡惠美指出，資金水位上升，主要是因應疫情，全球實施超寬鬆政策所致，不過央行預測，今年國內通膨還是相當平穩。

蔡惠美說，「最近物價略為上漲，主要是國際原物料、國際油價回升，不過根據央行預估，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.07%，表現還是非常平穩。」

央行上周四召開今年首季理監事會時指出，隨著疫情衝擊減弱，通膨可能回升，今年CPI、核心CPI年增率分別為1.07%、0.77%，原因包括：全球景氣復甦，原油等原物料價格將回升，國內進口物價隨之上揚，以及國內消費回溫，將帶動相關商品價格走高。

國內水情吃緊，經濟部長王美花今日宣布，台中、苗栗將在4月6日轉為水情「紅燈」，採分兩區「供五停二」。

對於國內缺水，對物價漲幅造成的不確定性，蔡惠美說，台灣的用水大戶，除了農業，就是半導體、面板等電子業以及鋼鐵業，以半導體而言，台灣接單情況非常好，相信廠商會想辦法找到所需的水，目前研判，台灣缺水問題對產業的生產雖然會造成影響，但預料影響很有限。

蔡惠美分析，「這些用水大戶，本身也採用循環用水方式，會自己再回收水來用，有些回收率達80%以上」，因此，不能說廠商一定不會受影響，但相信它們會想辦法控制。

央行在報告裡也提到，國內水情嚴峻，為經濟不確定性因素之一，若水情持續吃緊，確實可能衝擊國內製造業生產及民生經濟活動。