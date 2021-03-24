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擱置最低工資法？基本工資勞資委員：不急著立法

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動部今（24）日召開基本工資工作小組會議，勞資雙方針對《最低工資法》草案交換意見。勞動部勞動條件司長黃維琛會後轉述，勞資雙方皆認為目前基本工資審議的運作相當「和諧、有默契」，為因應每年不同經濟情勢，不宜立法明訂公式，或訂定最低調幅。

勞動部《最低工資法》草案於2019年送入政院後毫無進展，立法院立院或黨團現亦提出多版本。黃維琛今日轉述，有委員擔心，若進入立法過程，平添變數，恐引發勞資對立，因此不急著立法。

勞動部提出版本，針對最低工資調整，僅將消費者物價指數（CPI）漲幅列為「應參採指標」；其他包括：勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況等10項，列為得參採指標。至於立院四版本，部分主張將租金年增率、就業扶養比納入，部分主張要明訂每年最低工資調幅，甚至明訂公式。

黃維琛轉述，基本工資工作小組委員高度共識CPI是最低工資調升與否的優先參採指標，其他指標則可視當年度狀況納為參考，委員都希望適度保持彈性，以因應外在情勢變化，不要以法律明定公式或是訂定最低調幅。

他表示，勞資雙方都有委員提及，近幾年透過工作小組的事前溝通，基本工資審議委員會運作相當和諧，委員已有默契，過程越來越理性，因此不急著推《最低工資法》立法；甚至，有委員擔心若急著推，恐在立法過程中引發勞資對立、口水戰，或者立法院因此再增訂公式或是最低調幅。

立委版本提出將「租金年增率」、「就業扶養比」納入最低工資參採指標，根據轉述，學者認為租金影響，應由消弭房價措施去考量；在少子化長期趨勢下，參採「就業扶養比」，對勞工未必有利。

至於今年基本工資的調升，有委員提及雖今年整體經濟預測不錯，但各產業殊異，如電子產業出口暢旺，但旅行社、批發及零售、服務業等仍受衝擊；製造業中，電子業跟傳統產業情勢也不同，也有學者稱今年為K型復甦，委員們則建議今年可參採多項指標評估基本工資調整。

基本工資 勞動部

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