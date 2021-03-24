新版房地合一稅若回溯 房仲：「滿1不滿5」受衝擊

永慶房產集團今天舉辦2021年第二季趨勢記者會，業務總經理葉凌棋表示，目前全球經濟穩定復甦，持續量化寬鬆，市場資金充裕，讓全球迭創新高的股市高檔震盪，而資金流向大宗商品市場所引發的通膨疑慮，恐讓全球金融市場震盪加劇，可能連帶影響房市表現。

葉凌棋表示，在國內部分，自去年底行政院祭出健全房地產市場方案、實價登錄2.0通過後，積極打擊投機炒作，今年央行再度祭出限貸令，實施第二波信用管制來管控資金源頭，而房地合一2.0目前正送立院審議中，尚未定案，關於「是否回溯到2016年」、「預售屋納管」等規範仍有諸多變數，都將左右今年房市交易量表現。

他指出，房地合一稅若回溯到2016年，「持有1年、但未滿5年」的屋主將受到衝擊，因「滿1不滿5」的族群，新稅制實施後，若有獲利，要多被課徵10-15%的稅；而房地合一加強版對持有預售屋者影響較大，因成屋後還要重新計算，再鎖5年，閉鎖期拉長下，預計新法上路前會出現一波節稅出脫潮。整體來看，第2季房市交易不容過度樂觀。