房地合一2.0修法下周排審 囤房稅議題財政部主張「審慎研議」

朝野立委多數支持院版房地合一2.0修法方向，僅少數立委對實施日期及範圍有不同意見，藍綠兩黨召委表示，預計下周財委會將排入審議。針對囤房稅議題，財政部主張要審慎研議，等房地合一2.0上路後再研議推動，在野黨則多數認為應雙管齊下。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會就「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委郭國文請蘇建榮說明房地合一1.0的成效，房市是否有降溫，預期2.0的效果是1.0的幾倍。蘇建榮表示，從房地合一1.0實施的經驗來看，確實維持房價不會飆漲，短期交易量也明顯下降；法人交易量比個人多，房地合一1.0法人、預售屋都沒納入，加上減少避稅漏洞，預期2.0成效會比1.0版。

民進黨立委沈發惠表示，目前院版房地合一2.0草案，從2016年起適用，但不是真正的溯及既往，過去已繳稅的又追繳，才是溯及既往，實施以後的交易的才課，沒有回溯的問題。蘇建榮表示，院版在法律上是不真正溯及，但最後實施範圍，包括何時上路，都尊重立院決議。

郭國文問，財政部希望房地合一修法引導房市降價還是降溫（交易量）？蘇建榮表示，修法是希望抑制隱性的短期投資炒作需求，降溫為主，但「最好是雙降」。

郭國文指出，回溯實施對象但不回溯交易，可能會有逃命波，有些屋主會趕在法案實施前售屋，是否引導降價的可能性大？逃命波要長好還是短好？蘇建榮表示，院版草案就是這樣設計，何時上路由行政院訂之。

實價登錄2.0預計七月一日上路，被業者稱之為「大魔王」，郭國文指出，現在打炒房只靠央行兩枝箭（兩波選擇性信用管制），財政部和內政部的措施都還沒上路，若實價登錄2.0加上房地合一2.0，效果會很大。他問新制上路後多久會評估政策成效，檢討實施囤房稅？蘇建榮表示，不會超過一年。

民進黨立委鍾佳濱指出，炒房是為賣高而買，囤房市是因錢多而買，沒賣不影響房價，要打房價，應該要在特定熱區增加供給，或轉移需求的區域，均衡區域發展，使供需平衡。他認為，政府應該打炒不打價，實施日期不能只看交易時間，不應回溯2016年起就適用，如4 年買房給外地求學的女兒，未來賣房時就會受重稅影響。