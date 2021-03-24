兩大關鍵因素，元大寶華上修今年經濟成長率到4.40%

元大寶華綜合經濟研究院表示，由於台灣疫情控制得宜，製造業PMI、非製造業 NMI 等 數據表現甚佳，加上新冠疫情將受疫苗抑制，全球可望邁入復甦路徑，認為今年經濟將呈現順風型擴張，因此大幅上修2021年經濟成長率預測值至4.40%，較去年9月預測的3.1%增加1.3個百分點。

元大寶華董事長梁國源認為，各界都有共識台灣今年經濟成長率會在4%以上，主因是大力吹拂的短期循環型順風可抵禦中長期結構性因素的干擾，經濟成長率可望寫下好成績。不過，他也說，「在台灣資源有限的情況下，突然景氣那麼好，五缺肯定會被凸顯。

元大寶華綜合經濟研究院預測，今年各季經濟成長率分別為 6.05 ％、6.84％、2.77％、2.35％。今年消費者物價上漲率預測也上修至1.35%，並修正今年新台幣兌美元匯率均價預測至28.5元。

元大寶華分析，國際經濟主要預測機構都正面看待疫苗對新冠肺炎疫情抑制作用，認為激勵性財政與貨幣政策將持續，因此研判短期循環性順風將勝過疫情重複來襲、通膨再現及債務升高等中長期結構性逆風因素，使得全球經濟表現優異，可望邁入復甦路徑，因此紛紛上修今年全球經濟成長率預測。

國內經濟方面，元大寶華指出，與全球主要國家相比，台灣因疫情控制得宜，廠商表現甚佳，之前不同產業間存在的K型不均情勢也有所改善，廠商未來營運展望愈見樂觀，相關領先指標續揚。民間消費，因邊境管制而帶動民眾在國內消費，也因台灣經濟表現相對優 秀，使消費者信心持續走升，今年民間消費成長率預測從去年9月的3.40％上修至3.73％。

梁國源直言，近兩年台灣迎接企業投資回流，去年電子業受惠於疫情期間宅經濟效應，爆發強勁的成長動能，但目前缺水情勢嚴峻，在電子零組件等高產值製造業對台灣GDP貢獻極大情況下，一旦缺水問題惡化，勢必對台灣經濟帶來衝擊。此外，再生能源發電推進有限，不容易達成2025年占比20%的目標，可能形成電力供應缺口。