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不等了！逾五成消費者認為今年是買房最佳時機

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

政府打炒房動作頻頻，根據永慶房屋最新調查，全台近六成消費者看漲房價，看漲比例維持高水位。54%消費者認為今年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內經濟轉佳下，房價仍有緩漲的可能，因此，認為2021年即是進場購屋的最佳時機。

另外，針對近期房地合一2.0修法，將現行短期持有定義拉長，持有時間必須更久才能減輕稅負，73%消費者表示支持，認為能藉此壓縮短進短出的投機客操作房價的空間，使房地產不再淪為投機客炒作的標的，最終讓房價回歸供需基本面。

自去年12月開始，行政院祭出「健全房市方案」，啟動一連串打炒房措施，包括央行宣布選擇性信用管制、金管會實施不動產專案金檢、內政部聯合稽查預售屋以及實價登錄2.0立法三讀通過。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，本次調查時間在第一波「健全房市方案」相關措施後，48%消費者認為第一波健全房市方案可以有效打擊炒房。

若以七大都會區來觀察，其中，台中、台南與高雄的消費者感受最深，認為健全房市方案打擊炒房具成效，占比在49%至53%之間；若從年齡層來看，除了30-40歲的消費者中認為有效打擊炒房的比例較低，其餘在30歲以下以及40歲以上都有超過半數的消費者認為第一波「健全房市方案」可以有效打擊炒房。

謝志傑表示，雖然民眾認為可以有效打擊炒房，但調查結果顯示，55%消費者認為第一波措施並沒有讓房市降溫，其中，以新竹的消費者感受最深，有63%消費者認為沒有降溫。

永慶房產業務總經理葉凌棋表示，自去年底行政院祭出健全房地產市場方案、實價登錄2.0通過後，今年央行再度祭出限貸令，房地合一2.0目前正送立院審議中，尚未定案，關於是否回溯、預售屋納管等規範仍有諸多變數，都將左右今年房市交易量表現。

葉凌棋說明，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，今年經濟前景值得期待，房市基本面看好。

但今年房市政策變數大，尤其是房地合一2.0修法未定案，將會影響市場買氣，第二季房市表現不容過度樂觀，因此預估2021上半年房市交易量在14.7-15.1萬棟左右，與2020年相比成長5%-8%之間。

房市 炒房

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