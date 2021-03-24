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不蓋三接燃煤占比從30%升36% 王美花：不會到那麼高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

立法院經濟委員會今（24）日針對中油第三液化天然氣接收站要求經濟部及相關單位進行專案報告。民進黨立委邱志偉質詢時提到，上次有說到三接機衝擊能源轉型中「增氣減煤」目標，但經濟部未回應影響幅度，追問燃煤占比是否會從30%升到36%。經濟部長王美花回應，不會到那麼高。

邱志偉表示，如果三接蓋不起來，燃氣就沒辦法到達能源轉型的五成目標，燃煤也很難降到三成，詢問王美花是否有可能從30%上升至36%。對此，王美花說，「不會到那麼高，但是會增加。」

邱志偉接下來追問，那麼增氣計畫不順利是否將會影響到興達或是全台燃煤機組的除役計畫。台電總經理鍾炳利承諾，興達一、二、三、四號機均會在預定的2023年、2025年及2026年除役。

王美花補充，如果三接無法順利蓋成，那麼中火因為環保因素的降載量就會減少，「這是我們不樂見」，但承諾對燃煤機組將會依照環保署的要求如期除役。

王美花 經濟部 環保

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