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全球經濟將復甦 預估成長率達4.4%

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新冠疫情過後，全球經濟可望復甦！元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源於24日公布今年度經濟預測更新，並指出未來一年經濟成長率約可達4.4%，主要源於對短期循環因素的順風環境，消費者物價上漲率預測為1.35%，新台幣對美元匯率均價預測為28.5。

整體環境樂觀

元大寶華綜合經濟研究院於24日公布2021台灣經濟預測，梁國源指出，本次將經濟成長率預測上修至4.4%，各季成長率則依序為6.05、6.84、2.77、2.35%，而目前經濟預測普遍持樂觀態度，對成長率的預測大多落在4%左右，主要差異在於對第三、四季的預測。

梁國源解釋，目前國際機構的相關數據表現正面，且製造業高頻PMI數據表現穩健，短期循環性因素處於順風狀況，包含疫苗接種比例上升、走向群體免疫，政府激勵政策實施，世界適應新冠肺炎新常態等，且效應大於中長期的類新冠肺炎疫情來襲、通膨再現等背風因素，因此普遍看好全球經濟成長。

各地看好台灣經濟

關於台灣國內經濟，梁國源說，去年3月受新冠肺炎疫情影響，國民所得方程式中除政府支出成長外，其他項目都在下跌，因此各界預測均相當悲觀，但目前國民所得方程式所有要素都出現正成長，如民間消費、民間投資、輸出等表現。

梁國源解釋，就民間消費而言，跨國移動人口減少，使民眾消費受限於國內，加上疫苗接種使消費者信心上漲，因此帶動民間消費；民間投資則受惠於全球半導體產業供不應求的態勢，促使廠商持續投資，對外貿易則因台灣電子業長鞭效果，及全球產業結構由發散型轉為鑽石型的趨勢更加鞏固。

經濟復甦潛在風險

然而，梁國源指出，消費者物價方面卻存在通膨過熱的風險，應「仔細追蹤」；至於美元匯率部分，今年3月後新台幣兌美元將普遍出現貶值，第一、二季預測為28.4。隨著經濟復甦及企業投資回流，台灣的五缺問題將會更加顯著，尤其缺水若持續惡化，勢必對台灣經濟帶來衝擊。

梁國源進一步指出，新冠肺炎仍是全球重大威脅，加上多種變種病毒出現，傳染力增加並削弱疫苗有效性，使全球住院人數再度增加，醫療體系負荷依舊龐大，且世界疫苗分配不均，以及疫苗的相關不良反應個案增加打擊接種意願，將持續牽制全球景氣復甦，並影響台灣經濟發展。

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