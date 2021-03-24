元大寶華上修台經濟成長率至4.4% 示警五缺問題再浮現

元大寶華今（24）日公布「2021年台灣經濟預測」，上修今年台灣經濟成長率從去年9月的3.1%攀升至4.4%，並預測各季成長率分別為6.0%、6.8%、2.7%、2.3%。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，綜觀國內外主要經濟預測機構對全球經濟展望用字多充滿樂觀氛圍，今年的經濟成長可望呈現「順風型擴張」。

在國內經濟方面，梁國源指出，今年1、2月無論出口和PMI數據都相當亮眼，給了國內經濟非常穩健的開端，他並預期第2季也不會太差，因為去年基期太低。梁國源還說，雖然4.4%的預測和主計總處的4.6%經濟成長率預測有些微落差，他認為主要變動因素會是在第3季和第4季，但整體而言，今年經濟成長率要達4%，不會有問題。

不過，梁國源今日也特別示警表示，近二年台灣喜於企業投資回流，以及去年又為電子業受惠疫情期間的宅經濟等效應所增加的成長動能，但千萬不要忽略了台灣畢竟資源有限，當台灣景氣越熱絡的時候，存在已久的「五缺」問題便會更加凸顯，政府宜謹慎因應。

梁國源指出，尤其國內缺水問題首當其衝，已引起國際關注，半導體產業和三大科學園區產能受挫風險將相應加大，且由於電子零組件等高產值製造業對台灣GDP貢獻極大，一但缺水問題惡化，勢必對台灣經濟帶來衝擊。

除了缺水問題，梁國源進一步指出，由於再生能源發電推進有限，恐難達成2025年佔比20%目標下，可能形成電力供應缺口。此外，第三個缺口是廠商大舉投資及台商回流，使得工業用地需求大增，促使地價水漲船高，還有第四個缺口，是近年國內理工科系學生呈現減少趨勢，不利科技產業未來發展，再加上台灣人才流失且難以吸引外國人才，不少重點產業人才招募困難。

梁國源提醒，儘管台灣經濟復甦力道增強，但2021年台灣缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題恐將再度浮上檯面，影響台灣經濟成長動能。