快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

元大寶華上修台經濟成長率至4.4% 示警五缺問題再浮現

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

元大寶華今（24）日公布「2021年台灣經濟預測」，上修今年台灣經濟成長率從去年9月的3.1%攀升至4.4%，並預測各季成長率分別為6.0%、6.8%、2.7%、2.3%。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，綜觀國內外主要經濟預測機構對全球經濟展望用字多充滿樂觀氛圍，今年的經濟成長可望呈現「順風型擴張」。

在國內經濟方面，梁國源指出，今年1、2月無論出口和PMI數據都相當亮眼，給了國內經濟非常穩健的開端，他並預期第2季也不會太差，因為去年基期太低。梁國源還說，雖然4.4%的預測和主計總處的4.6%經濟成長率預測有些微落差，他認為主要變動因素會是在第3季和第4季，但整體而言，今年經濟成長率要達4%，不會有問題。

不過，梁國源今日也特別示警表示，近二年台灣喜於企業投資回流，以及去年又為電子業受惠疫情期間的宅經濟等效應所增加的成長動能，但千萬不要忽略了台灣畢竟資源有限，當台灣景氣越熱絡的時候，存在已久的「五缺」問題便會更加凸顯，政府宜謹慎因應。

梁國源指出，尤其國內缺水問題首當其衝，已引起國際關注，半導體產業和三大科學園區產能受挫風險將相應加大，且由於電子零組件等高產值製造業對台灣GDP貢獻極大，一但缺水問題惡化，勢必對台灣經濟帶來衝擊。

除了缺水問題，梁國源進一步指出，由於再生能源發電推進有限，恐難達成2025年佔比20%目標下，可能形成電力供應缺口。此外，第三個缺口是廠商大舉投資及台商回流，使得工業用地需求大增，促使地價水漲船高，還有第四個缺口，是近年國內理工科系學生呈現減少趨勢，不利科技產業未來發展，再加上台灣人才流失且難以吸引外國人才，不少重點產業人才招募困難。

梁國源提醒，儘管台灣經濟復甦力道增強，但2021年台灣缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題恐將再度浮上檯面，影響台灣經濟成長動能。

缺水 經濟成長率

延伸閱讀

順風型擴張 元大寶華上修今年經濟成長率至4.4%

賴清德：台商回台投資1.2兆 創10萬個工作機會

後疫情時代加速數位轉型 台5G大廠外銷訂單暢旺

致力環境永續 元大金全台九棟大樓周六響應關燈一小時

相關新聞

中捷沿線該買新房、舊屋? 一表揭怎麼買最划算

台中捷運綠線將於25日重啟試營運，台灣房屋集團趨勢中心統計綠線各站，屋齡3年內新成屋、3年以上中古屋價差，結果顯示，緊鄰...

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

英特爾投下震撼彈，將投資200億美元興建兩座新晶圓廠，且提供晶圓代工服務，直接挑戰晶圓代工龍頭台積電（2330），不過，...

賴清德：台商回台投資1.2兆 創10萬個工作機會

副總統賴清德今天表示，台灣今年經濟成長率預估將達4.64%，這是二、三十年第一次超越中國大陸發展，2000萬人以上的國家...

裝睡叫不醒逼央行出手 學者：別再迷信資金行情

央行上周再度出手打炒房，央行表示，銀行不動產貸款增幅仍大，為控管風險，因此祭出新一波信用管制。房產學者章定煊則認為，央行...

房東因房地合一修法要求漲租 財長蘇建榮：惡質房東

房地合一稅2.0還沒修法完成，已有房東搶先喊漲租金，民進黨立委林楚茵今（24）日在立法院財政委員會提出有房東近期以房地合...

無薪假增100人 零星分布製造業、運輸倉儲業

勞動部今天公布最新減班休息統計，與上期相比，這期實施人數微幅增加100人，勞動部表示，這期新增人數零星分布於製造業、運輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。