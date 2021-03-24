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房地合一2.0取得時間回溯？財長蘇建榮：持開放態度

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮對於房地合一2.0到底要不要回溯至2016年取得房屋皆適用持開放態度。記者曾吉松／攝影
財政部長蘇建榮對於房地合一2.0到底要不要回溯至2016年取得房屋皆適用持開放態度。記者曾吉松／攝影

房地合一2.0到底要不要回溯至2016年取得房屋皆適用？財政部長蘇建榮今（24）日表示，政院、財政部態度開放，也想聽取立法院意見，要不要回溯目前還未有定案。

立法院財政委員會今日邀請蘇建榮就「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」進行專題報告，朝野立委聚焦房地合一稅是否回溯。

國民黨立委曾銘宗指出，行政院版草案所得稅法第4-4條，就已定調房地合一2.0適用對象回溯至2016年，是否因為法案送出之後，檔不住壓力，態度有所鬆動？蘇建榮強調，並沒有鬆動問題，態度開放，尊重立法院審議，生效日期由行政院定之。

民進黨立委沈發惠表示，目前行政院送來的法案，不是真正的溯及既往，所指的適用範圍，是自2016年取得案件適用，不是指2016年後交易案件就要適用房地合一2.0。

不過蘇建榮表示，雖然送進大院的草案適用範圍是寫自2016年取得案件適用，但尊重立法院審議，政院、財政部持開放態度。

房地合一 立法院 財政部

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