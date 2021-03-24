台康生乳癌藥三期臨床數據達標 年中後有望進帳逾5億元

台康生技（6589）23日宣布，乳癌生物相似藥EG12014人體臨床三期試驗數據分析結果，包括病理切片療效評估（pCR）及安全性分佈都達到標準，這項藥物最快今年第3季向美國食品藥物管理局（FDA）提出上市申請，其餘包括台灣及歐盟等市場也會陸續啟動上市申請。

受到解盲消息激勵，台康24日股價一開盤立奔106.5元漲停鎖死，拉出近日第三根漲停。

由於這項藥物已在2019年4月與國際藥廠Sandoz AG簽訂授權合約，如今三期臨床試驗解盲，完成最後報告後，今年6月起有機會獲得Sandoz的里程碑金，法人粗估金額可達到5億元以上。

台康表示，這個三期臨床是一個10國多國多中心、隨機、雙盲試驗，是為了證明EG12014和原廠羅氏(Roche)藥物Herceptin在早期Her2陽性乳癌病人治療結果的等效性，並同時比較兩項產品的安全性、免疫反應及藥物動力。本試驗共收案807位受試者，以隨機一比一的比率分配在兩個治療組，手術前的治療是在第一個12週每三週接受一次以蒽環類藥物的化療，共4個週期；接下來是以EG12014或Herceptin合併紫杉醇的四個療程，每三週一次共12週。

依據原廠羅氏2020年銷售數據，Herceptin全球銷售額達37.30億瑞士法郎（約新台幣1,141億元）；除了羅氏原廠藥物之外，參考Herceptin發展的生物相似藥，已上市的就有五項，在台灣公司中，台康生技與泰福生技（6541）都有投入Herceptin相物相似藥的發展，台康研發中的Herceptin生物相似藥更有四項。

台康的這項乳癌生物相似藥，於2019年授權給Sandoz AG後，由該公司負責台灣及大陸以外之全球銷售，台康獲得的簽約金及里程碑金額總計達7,000萬美元，也將挹注產品上市後的銷售分潤。

台康表示，公司現有4條各2,000公升的生產線，隨著生物相似藥與CDMO的業務逐步增加，公司規畫擴增產線至12條。法人估計，台康今年挾著疫苗代工、乳癌生物相似藥三期臨床解盲、及委託開發暨製造服務（CDMO）三大題材，全年營收有望超過20億元，拚年增逾九成。