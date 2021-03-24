改名鮭魚吃到飽、拿紓困金買股票》一窩蜂的「套利」文化，是商機還是危機？

摘要 1.不論是在股票市場進出的機構法人、每日搶短線的個人投資者以及搶免費鮭魚的年輕人，其實都是在套利，這樣容易陷入短期炒作危機，沒有人在做長期布局。 2.作台灣人追求高CP值、愛貪小便宜的原因和商業文化有關，台灣產業長期以代工思維為主，整個社會呈現一種「俗擱大碗」的文化意識，失去對精緻文化品味的追求。

我在一家高級大飯店的自助餐廳一個人用餐，旁邊幾個人的對話引起了我的注意。他們都是年輕人，談話內容圍繞在美股和台股。這對我來說，是很新鮮的經驗，我從不知道年輕人對於股票可以那麼專注分析，而且每個人都有參與，你一言，我一語。我不禁想他們為什麼會來這裡用餐？或許他們在股市都賺了一些錢，大家跑來慶祝。

我們正進入一個投資的新時代，不僅投資標的聚焦新經濟概念股，連投資者年齡層也大幅下降，許多是年輕人，也就是20出頭的Z世代。正因為如此，美國才會發生GameStop這種由網路社群帶動的史詩級軋空，華爾街巨頭Morgan Stanley也才會斥巨資買下以小額投資人網路下單為主的E*TRADE。

20年前，如果有人在餐廳大談股票經，通常是職業投資客或是富太太，許多人委外代操，不像現在年輕人，都是DIY。美國年輕人投資下單大都在標榜零手續費的股票交易平台Robinhood，該平台有俠盜羅賓漢劫富濟貧的理念，以「實現金融民主化」為口號。

同樣是年輕人，這兩週台灣也發生了一件大事，就是「鮭魚之亂」，幾百個年輕人為了享用免費的鮭魚大餐，跑去改名，奇特現象引起社會廣泛討論，甚至登上國際媒體。據了解，改名的人以18－25歲間最多，也就是所謂的Z世代，有媒體稱其為鮭魚族。

在我們嘲笑這個瘋狂行徑的同時，也應思考更深層的社會意義，為什麼會有那麼多人一窩蜂去搶免費鮭魚餐？當然起因在於推出這個活動的業者，沒想到每個人都有三次更改名字的機會，站在年輕人立場，自然理直氣壯的去操作這個遊戲規則。

全世界政府為了紓困，透過寬鬆貨幣政策，瘋狂灑錢，造成全球股市大幅上揚。美國參議院剛通過1.9兆美元紓困法案，每個人發放1,400美元失業補助救濟，不少年輕人竟然想把錢拿去投資股票！但這就是遊戲規則，也是個人的權利！

股票長期持有是「投資」，短期進出則是「投機」。每當市場劇烈波動時，就存在投機的機會，本質上屬於一種「套利」（arbitrage）。不論是在股票市場進出的機構法人、每日搶短線的個人投資者以及搶免費鮭魚的年輕人，其實都是在套利。

當一個市場上人人都熱中套利，便會陷入短期炒作危機，沒有人在做長期布局，大家都想只賺快錢，海撈一票閃人，這對主管機關和社會而言，是不健康的。

前一陣子台幣大幅升值，來到1比27，甚至有專家預測未來會升到25。由於電子業出口暢旺，導致巨額順差，新台幣有不得不升值的壓力。但事實上也有不少熱錢，並非基於正常貿易需求，純粹投機賺取匯差，加入外匯炒作行列。央行百般勸阻無效，只好使出前所未有的殺手鐧，暫停或取消四家外商銀行交易外匯的資格，殺雞儆猴！

值得深思的是，為什麼有那麼多台灣人喜歡占小便宜？這和我們的商業文化有關，什麼東西都講求「性價比」。台灣最大產業電子業長期以代工為主，彼此殺價競爭，利潤率極低。影響所及，整個社會呈現一種「俗擱大碗」的文化意識，失去對精緻品味的追求。

台灣的年輕人絕頂聰明，但如果大家都把精力放在一些小聰明的玩意上面，台灣不會有前途，只有一窩蜂的套利文化，我們離先進國家的距離，將會越來越遠。

鮭魚事件反應的不只是年輕人的問題，它代表了整個台灣價值觀的錯亂！

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