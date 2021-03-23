內需回溫、基期低 餐飲業2月業績增幅疫後「起飛」

新冠肺炎疫情重擊去（2020）年餐飲業營業額，今年疫情趨緩下，主計總處預估民間消費轉正，加上去年2月國際疫情已經爆發，造成基期較低，餐飲業今年2月營業額年增高達23.6%，增幅是2004年5月「後SARS時期」以來最高。經濟部統計處表示，由於去年2月以後，受疫情影響，內需產業營業額下滑，受到低基期影響，今年3月仍會有大幅正成長。

據經濟部統計，餐飲業2月營收718億元，年增23.6%，是SARS隔年、2004年5月同樣因為基期低、疫後內需消費回溫帶來25.44%年成長以來的最大增幅。

統計處副處長黃偉傑表示，其中，餐館業年增26.4%，主因年節假期帶動聚餐需求攀升，加上兩年春節落點不同，比較基期較低所致；飲料店業年增15.8%，主因連假帶動外食飲品需求增加，加上業者推出促銷活動刺激買氣。不過，外燴及團膳承包業仍因各國邊境管制持續，年減16.4%；黃偉傑指出，去年國內是從3月中開始進行邊境管制，代表3月後比較基期將更低，可能縮小空廚部分的減幅。

批發業2月營業額為8093億元，為歷年同月新高，年增7.5%。其中，機械器具批發業年增18.8%，主因受惠於5G、遠距商機持續，帶動電子產品、面板及記憶體等相關電子零組件需求續旺，加上上年同月受疫情影響出貨，比較基期相對較低。

零售業部分，2月營業額為3142億元，也是歷年同月新高，年增12.8%，主因適逢春節採購高峰，加上上年同月部分業者受疫情影響，比較基數較低所致。其中，綜合商品零售業裡，百貨公司年增50.3%，主因業者持續引進國際品牌及知名餐廳進駐，購物人潮增多；便利商店及量販店分別年增13.9%及16.5%，主因受惠展店及年節銷售熱潮，帶動鮮食及應景商品買氣熱絡。布疋及服飾品零售業年增48.5%，主因國人留在國內消費，帶動服飾及精品買氣升溫；食品、飲料及菸草零售業因春節送禮需求而年增18.5%。

統計處預估，3月由於基期低，三產業還是會呈現正成長；另外，今年第一季批發業預期年增12.3至13.4％，零售業預期年增7.9至8.4％，餐飲業預期年增4.4至5.2％