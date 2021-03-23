房地合一稅2.0 藍委：不回溯至2016就是做半套

財政部明（24）日將赴立法院財委會針對房地合一稅、囤房稅等打炒房修法進行專題報告，將聚焦房地合一稅2.0回溯與否，國民黨立委曾銘宗今（23）日受訪表示，支持取得時間回溯至2016年，否則打炒房形同「做半套」；民進黨立委郭國文則表示，財政部應說明清楚回溯是否違反信賴保護原則，若無此疑慮，原則上會支持院版。

不過據悉，民進黨內部對於是否回溯，仍處於「有討論、沒定論」，部分立委對於取得時間回溯仍有疑慮，擔憂打擊房市力道太大，導致房市不僅降溫甚至熄滅，認為應再審慎思考。

財政部今日出爐的書面報告指出，所得稅法修正草案（房地合一2.0）已送立法院審議，其施行日期尚未定案，將持續關注不動產市場及立法院審議情況，並蒐集各界意見後，由行政院通盤考量。

曾銘宗表示，這次修法的目的既然是抑制炒房、壓低房價，取得日期就應該溯及2016年，才能達到效果，若不溯及既往，等於是做半套。

不過，曾銘宗對於房地合一2.0納入預售屋則持保留態度，且目前財政部將預售屋、成屋持有時間分開算，等於買了預售屋，重稅的閉鎖期長達近八年，會不會太長？財政部應具體說明預售屋炒作情形。

郭國文表示，希望修法能達到居住正義，讓房市降溫，使年輕人有逢低買進的機會，兼顧居住正義，但修法也要兼顧法律原則，例如外界擔憂回溯是否有違反信賴保護原則的問題，財政部應該要講清楚，讓各方意見找到平衡點。

此外對於囤房稅，財政部則重申，囤房定義難度高、易轉嫁租屋族等原因，認為應審慎研議。若採全國歸戶，實務執行有難度，各地方稽徵機關評估，包括修法、資訊系統調整等，至少須半年至三年時間。

財政部表示，將「精確」統計非自住住家用房屋持有情形，持續蒐集各界意見，分析推動囤房稅需考量的各項因素及可能衍生的問題或爭議，審慎評估。