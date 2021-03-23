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勞退自提6%好處多！不只稅賦優惠 分紅、退休金多一倍

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞工朋友也可於每月工資6%範圍內自願提繳退休金，並透過雇主向勞保局申報及繳納自提金額。 聯合報系資料照
勞工朋友也可於每月工資6%範圍內自願提繳退休金，並透過雇主向勞保局申報及繳納自提金額。 聯合報系資料照

勞保局表示，適用勞退新制的勞工朋友，目前雇主雖已按月提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，為了加強退休保障，勞工朋友也可於每月工資6%範圍內自願提繳退休金，並透過雇主向勞保局申報及繳納自提金額。

勞保局表示，勞工可依本身財務狀況於每月工資6%範圍內彈性提繳，提繳率1年內最多可調整2次，如財務吃緊時，可隨時透過雇主向勞保局申報停止自願提繳退休金。

勞保局表示，為使勞工老年經濟安全多一層保障，提醒適用勞退新制的勞工朋友，可個人自願提繳退休金，提前建立儲蓄習慣，除享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠，每年還可以分配投資運用收益，請領退休金時可享有不低於依2年定期存款利率所計算的保證收益，可讓老年生活更安心。

勞保局進一步依勞動部「勞工個人退休金試算表（勞退新制）」網頁試算舉例說明，假設勞工每月薪資為4萬2,000元、每年薪資成長率1%、退休金投資報酬率3%、預計工作35年後請領退休金，如僅有雇主提繳6%，屆時可累積退休金及收益約為219萬餘元；如同時有雇主提繳6%及個人提繳6%，可累積退休金及收益為438萬餘元，較僅有雇主提繳增加1倍的保障。

勞保局強調，勞工參加自願提繳退休金好處多，相較僅有雇主提繳的勞工可多些保障，讓自己老年生活更加安心，而雇主、自營作業者、受委任工作者，依法亦可於每月工資或執行業務所得6%範圍內自願提繳，且同樣享有保證收益及稅賦優惠等好處，亦可藉由自願提繳來提升老年經濟安全。

勞工退休金 勞保 薪資 勞退

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