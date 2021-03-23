春節聚餐+比較基期低 2月餐飲業營收由黑翻紅

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業營收為8,093億元，歷年同月新高，年增7.5%；零售業營收為3,142億元，歷年同月新高，年增12.8%；餐飲業營收為718億元，終止「連2黑」，並創歷年同月新高，年增23.6%。

統計處也預估3月批發、零售及餐飲業營業額統。批發業營收年增6.5%至9.5%；零售業營收年增8.4%至11.4%；餐飲業營收為年增14.2%至17.2%。

統計處副處長黃偉傑補充第1季預估，批發業預估為年增12.3%至13.4%，同季新高；零售業預估為年增7.9%至8.9%，同季新高；餐飲業預估為4.4%至5.2%，同季次高，新高為2019年第1季。

對於整體內需是否看好，黃偉傑說，如果台灣疫情持續穩定，再加上國人施打疫苗，預計上半年在基期因素下表現會比較好，下半年能預估國內消費力道會延續，再加上國外觀光客挹注，種種跡象都顯示今年內需會比去年表現好。

批發業中，機械器具批發業年增18.8%，主因受惠於5G、遠距商機持續，帶動電子產品、面板及記憶體等相關電子零組件需求續旺，加上上年同月受COVID-19疫情影響出貨，比較基期相對較低所致；綜合商品批發業年增8.8%，主因受惠歐美零售商對居家商品拉貨力道強勁，加上通路擴增所致。

對於機械器具批發業維持二位數正成長，黃偉傑說，主要因素在於手機需求高，所以相關的電子零組件、記憶體都很好，而這些都不會受到工作天數有所影響。

零售業受到春節採購高峰，加上上年同月部分業者受疫情影響，買氣下滑，比較基數較低所致，其中布疋及服飾品零售業年增48.5%，主因國人留在國內消費，帶動服飾及精品買氣升溫；食品、飲料及菸草零售業因春節送禮需求而年增18.5%。

而在綜合商品零售業年增17.4%，其中百貨公司年增50.3%，主因春節及228連假效應，加上業者持續引進國際品牌及知名餐廳進駐，催生買氣增溫；便利商店及量販店分別年增13.9%及16.5%，主因受惠展店及年節銷售熱潮，帶動鮮食及應景商品買氣熱絡。

餐飲業則經過「連二黑」後，終於在2月看對衰退盡頭，從上月的年減15.3%大力反彈到年增23.6%。黃偉傑說，去年2月6日禁止中國大陸飛機來往，邊境管制在3月18日，比較下來之前餐飲業的高基期因素已經淡化，而若我國持續疫情穩定，再加上旅遊泡泡挹注國外消費力道，餐飲業持續正成長機會大。

而對於餐飲業中的空廚業是否也有機會在3月轉正，黃偉傑說因為3月18日才全面邊境封鎖，因此認為要等到4月機率會比較高。