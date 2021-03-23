不懼春節因素 2月製造業、工業生產指數均創同月新高

經濟部統計處今（23）日公布2月工業生產及製造業生產指數，工業生產指數為106.83，歷年同月新高，年增2.96%，「連13紅」；製造業生產指數為108.76，同為歷年同月新高，年增3.79%，「連13紅」。

統計處預估，3月製造業生產指數將月增18.0%至24.0%，年增8.7%至14.2%，不僅3月將有機會再創歷年同月新高，連帶第1季都有機會攻下同期新高。

統計處表示，今年2月雖然受到農曆春節影響，工作天數比較少，但因為全球景氣穩定復甦，消費與投資動能逐步回溫，5G、高效能運算及遠距應用需求持續強勁，加上去年受疫情衝擊導致比較基數偏低，製造業生產指數不僅維持正成長，甚至創歷年同月新高。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增16.33%，為推升製造業生產成長之主要貢獻來源，主因5G通訊、車用電子、物聯網及高效能運算等相關晶片需求強勁，致積體電路業年增16.32%；液晶面板及其組件業年增49.81%，主因宅經濟、遠距商機持續發酵。

對於電子零組件業是否會受到基期挑戰。統計處副處長黃偉傑認為，現在供不應求，包括現在車用電子大廠都滿載，但隨著國內墊子大廠持續擴建，需求有機會再開出，認為短期內還是正向看待。

而在傳統產業部分，傳統產業中，化學原材料業年增3.99%，主因下游防疫產品需求旺盛，以及年後開工需求增加，致下游廠商積極回補庫存，激勵石化及橡塑膠原料增產。汽車及其零件業年減4.25%，主因受到春節假期及貨運缺艙缺櫃影響，干擾汽車車燈、汽車零件之外銷出貨步調，以及小型轎車因部分車款即將改款而減產。

統計處展望未來，各國陸續施打疫苗，主要經濟體推出新財政刺激方案，皆可望維繫全球景氣復甦力道，加上新興科技應用擴展、遠距商機持續，將挹注我國製造業生產動能。而以動向指數觀察，廠商對3月生產指數樂觀，預期將較2月增加。