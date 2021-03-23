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囤房稅有效與否？ 蘇建榮：須同時考量稅基、稅率

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

對於立委詢問是否實施囤房稅議題，財政部長蘇建榮今（23）日答詢時強調，要增加持有成本，必須同時考慮稅基、稅率，否則稅基被調降，稅率再高也沒用；行政院長蘇貞昌也強調，他們沒說囤房稅絕對不對、絕對不好，而是要用房地合一稅，達到打炒房效果。

行政院推動健全房地產市場方案，近期包括修法推「房地合一稅2.0」，拉長「短期持有」的重稅區間至五年以內；央行更在日前再度實施選擇性信用管制，針對公司法人、自然人、豪宅、工業區閒置土地調降貸款成數。

國民黨立委曾銘宗今日於立法院質詢時，詢問央行總裁楊金龍是否認為打炒房措施，租稅措施相對有效？是否支持推囤房稅？

楊金龍表示，央行的立場一貫都是認為兩者同時實施才有效，房地合一稅就是租稅措施，囤房稅相信他們（財政部）比他還了解。

行政院長蘇貞昌答詢曾銘宗表示，政府打炒房的作法，讓外界認為政府很有決心，且拿出的措施都很有效、有力；他回答曾銘宗表示「現在沒有要推囤房稅」。

在答詢民眾黨立委蔡壁如時，蘇揆也表示會針對狀況一波波推出（打炒房）措施，「我們沒說囤房稅絕對不對、絕對不好」，是要用房地合一稅，達到打炒房效果。

蘇建榮答詢曾銘宗表示，關於囤房稅產生的房租轉嫁，很多國際研究都已證實，美國也有，他在明日在財政委員會專案報告時會提到，至於稅基部分，有些縣市2014年有調高房屋稅率，但調降稅基，因此稅率再高也沒用，要增加房地產持有成本，稅基稅率要同時考量。

蔡壁如則表示台北市2014年實施囤房稅，有效減少囤房比重與空屋率。蘇建榮回答，台北市在2014年是同時將稅基調漲2.6倍、稅率調漲3.6倍，這是稅基稅率同時調漲的結果，這是張金鶚教授研究，要看房屋稅調漲，稅基稅率都要調漲，不能完全歸因於稅率調漲。

針對蔡壁如質詢租屋市場不透明，蘇建榮答詢表示根據2019年度所得稅申報資料，有申報租賃所得者63萬家戶，租賃所得總額1,194億元，目前能做的就是透過專案逃漏稅查核，該專案查核自去年開始已實施三個月。

蘇建榮表示，租屋市場要透明化，會與內政部一起推動租屋市場實價登錄，若可以，就必須透過公證制度，讓資訊公開，將與內政部討論專案實施。

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