大陸核准RCEP 學者提醒台商海外布局因應策略

大陸商務部昨天宣布完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的核准，中華經濟研究院副院長王健全指出，RCEP對台灣來說短期的影響不大，中長期可能會導致台灣產業外移、經貿談判人才斷層，以及法規缺乏國際接軌，提醒台商於海外布局時，在有關抵銷關稅的不利影響、加速產業升級和尋求產品差異化吸收關稅增加的衝擊、加強和美國合作以促成雙邊自由貿易協定等，均是重要的因應策略。

經濟部投資業務處主辦、KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行的「永續投資前進全球市場交流研討會」今天舉辦，經濟部投資業務處處長張銘斌表示，2019年最切身的議題是美中貿易衝突，2020年的COVID-19則造成全球致災性的肆虐。在這二波的影響下，已造成國際供應鏈的結構性轉變，在企業經營上碰到很大的衝擊與挑戰，尤其是翻轉投資布局的思維與策略，從「全球化」轉為「區域化」、「在地化」。

應邀出席的王健全則說，拜登當選美國總統之後，預料美中科技戰不會有太大的改變，背後原因在於科技為美國的核心利益，70％的民調認為中國大陸是美國嚴峻的競爭對手。美中科技戰後涉及供應鏈的重組，特別是在科技業5G、AI的去中化，傳統產業領域包括石化、鋼鐵、機械、紡織等部分留在中國，部分則會往東協移動。其次，接近目標市場的短鏈蔚為潮流。美中科技戰也帶動了不少台商回台投資。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠指出，2020年新冠疫災向世界示警，這個地球不可持續是真的，也讓人們見證環境與社會危機反撲帶來的新冠疫災癱瘓世界之威力，環境、社會、經濟治理（ESG）的警鐘都狂響過了，台商如何在這波ESG浪潮、金融業與資本市場ESG投融資及接踵而至的供應鏈淨零碳排放要求中，有更好的市場定位與找到新的契機，是一必須修煉的課題。

黃正忠說，世界風險已驅動經商須從石油經濟時代利潤極大化的資本主義，翻轉至以ESG為核心的利害關係人資本主義，台商千萬不能在變成地雷股了才想到要投資翻身變革。

KPMG安侯建業稅務部營運長陳彩凰表示，過去台灣跨國企業高度仰賴中國作為主要生產據點，但面對美中貿易戰延燒、新冠疫情等重大事件，均使台商重新思考調整集團供應鏈布局。陳彩凰提醒，台商在全球供應鏈重組趨勢下，進軍海外布局，當地勞工聘用、法規、語言、文化風俗、稅賦環境上之差異，無法直接完全複製過去投資經驗去進行跨境管理。另一方面，陳彩凰指出維繫與當地社群良好互動關係也是進行全球布局通盤規劃時，擬定營運朝向永續經營重要考量策略。