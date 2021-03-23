大眾何時會感受到通膨衝擊？陳冲：疫苗打了半年後

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日舉行「流金歲月」新書發表會，會前受訪時表示，疫情讓各國寬鬆貨幣引發的通貨膨脹問題，影響多大無法預測，一般民眾可能在疫苗打完半年後，開始正常消費後就會有感覺。

陳冲指出，英國經濟學人雜誌上期很大的標題，提到通膨問題，通膨學理上很簡單，就是太多貨幣追求太少的物資，但這次人類碰到是「太多、太多、太多」的貨幣，而不是只有「太多」的貨幣。

他說，這次貨幣多到人類歷史上都沒碰過的情況，任何國家都沒碰過，學者專家都無法給明確答案，需要審慎處理，所以現在各國都崩緊神經在做。

美國QE（寬鬆貨幣）釋出振興計畫1.9兆美元，若處理不好影響非常大，陳冲說，美國因疫情關係，已有1.6兆美元的超額儲蓄，打了疫苗，如果1.6兆美元釋出，再加上1.9兆美元，影響將非常大。

陳冲表示，通膨的影響多大，無法預測，各國政府、央行都在審慎應對，讓衝擊減少，只是一般民眾尚未感覺到有衝擊，可能要等到疫苗打完半年之後證明有效了，正常消費行為開始後，可能就會面對問題的影響。