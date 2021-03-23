陳冲念法律卻轉戰金融 竟是一本書影響

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日上午於美福飯店舉行「流金歲月」新書發表會，現場座無虛席、人氣爆棚。今日發表的新書裡，還揭露了畢業於台大法律系、台大法律研究所的陳冲，為何一輩子從事金融？改變陳冲人生的關鍵，竟然是一本名為「丹諾自傳」的書。

陳冲今日在這本被視為「半自傳」的著作裡指出，「這不是自傳，只是用自己親身的觀察與經歷，紀錄台灣金融發展的歷史，以及金融環境的變遷。」

陳冲在今日的發表會上說，「二年前中風，搶救復健後撿回性命，也拾回一些記憶，回顧職涯，在某種程度上，為台灣經濟發展階段，尤其是進口替代期，到出口擴張期息息相關，更與台灣金融環境的演進，特別是金融自由化階段緊密契合，甚至還親身參與其運作，留些記憶可供後人一些參考。」

陳沖表示，此書名為「流金歲月」，是指璀璨、而具可塑性的時光，亮麗，而沒有固定的模式，漸進烘托出懷舊的意境。台灣的金融，走過一段艱辛的日子，也走過一段美好的日子。

外界好奇，畢業於台大法律系、台大法律研究所的陳冲，為何一輩子從事金融？改變陳冲人生的關鍵，竟然是一本名為「丹諾自傳」的書。

陳冲回憶起學生時期，有位同學名為葛克昌，是現在國內稅法權威，並擔任台灣稅法學會理事長，兩人在高中時期因玩橋牌結識，還建立起極佳默契，陳冲說，大三時，葛某（他的外號）談到當時菲律賓總統馬可仕提及早年讀到美國刑事律師丹諾的自傳，深受感動，立志走上律師職涯。葛某當時還特別在法律系刊物上選文敘述馬可仕因涉謀殺案，自認無罪拒絕特赦，而在法庭自行辯護的言詞與氣勢。

提到丹諾自傳影響馬可仕的一生，基於好奇，陳冲委託在美國的親戚買來這本書；他說，當時只有原文書，拿到後才知道是厚厚一本，看了其中最有名的一段，敘述兩位不良少年在1924年謀殺另一位14歲少年的訴訟案，印象中丹諾滔滔雄辯，引經據典，甚為少年犯下如此罪行，整個社會均有責任，結果陪審團宣判無罪。

陳沖說，「這段故事，當時對傳統價值深信不疑的我有點挫折，也開始懷疑法律的絕對價值，律師雄辯滔滔、變得有點扭曲，不符合我的性格，雖然我辯論也不太輸人，卻也因此，讓自己的職涯走向其他方向。」