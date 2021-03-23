快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

陳冲念法律卻轉戰金融 竟是一本書影響

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
第八屆傑出大陸台商頒獎典禮，行政院前院長陳冲致詞。記者林俊良／攝影 林俊良
第八屆傑出大陸台商頒獎典禮，行政院前院長陳冲致詞。記者林俊良／攝影 林俊良

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日上午於美福飯店舉行「流金歲月」新書發表會，現場座無虛席、人氣爆棚。今日發表的新書裡，還揭露了畢業於台大法律系、台大法律研究所的陳冲，為何一輩子從事金融？改變陳冲人生的關鍵，竟然是一本名為「丹諾自傳」的書。

陳冲今日在這本被視為「半自傳」的著作裡指出，「這不是自傳，只是用自己親身的觀察與經歷，紀錄台灣金融發展的歷史，以及金融環境的變遷。」

陳冲在今日的發表會上說，「二年前中風，搶救復健後撿回性命，也拾回一些記憶，回顧職涯，在某種程度上，為台灣經濟發展階段，尤其是進口替代期，到出口擴張期息息相關，更與台灣金融環境的演進，特別是金融自由化階段緊密契合，甚至還親身參與其運作，留些記憶可供後人一些參考。」

陳沖表示，此書名為「流金歲月」，是指璀璨、而具可塑性的時光，亮麗，而沒有固定的模式，漸進烘托出懷舊的意境。台灣的金融，走過一段艱辛的日子，也走過一段美好的日子。

外界好奇，畢業於台大法律系、台大法律研究所的陳冲，為何一輩子從事金融？改變陳冲人生的關鍵，竟然是一本名為「丹諾自傳」的書。

陳冲回憶起學生時期，有位同學名為葛克昌，是現在國內稅法權威，並擔任台灣稅法學會理事長，兩人在高中時期因玩橋牌結識，還建立起極佳默契，陳冲說，大三時，葛某（他的外號）談到當時菲律賓總統馬可仕提及早年讀到美國刑事律師丹諾的自傳，深受感動，立志走上律師職涯。葛某當時還特別在法律系刊物上選文敘述馬可仕因涉謀殺案，自認無罪拒絕特赦，而在法庭自行辯護的言詞與氣勢。

提到丹諾自傳影響馬可仕的一生，基於好奇，陳冲委託在美國的親戚買來這本書；他說，當時只有原文書，拿到後才知道是厚厚一本，看了其中最有名的一段，敘述兩位不良少年在1924年謀殺另一位14歲少年的訴訟案，印象中丹諾滔滔雄辯，引經據典，甚為少年犯下如此罪行，整個社會均有責任，結果陪審團宣判無罪。

陳沖說，「這段故事，當時對傳統價值深信不疑的我有點挫折，也開始懷疑法律的絕對價值，律師雄辯滔滔、變得有點扭曲，不符合我的性格，雖然我辯論也不太輸人，卻也因此，讓自己的職涯走向其他方向。」

陳冲 台大 職涯

延伸閱讀

四成企業大嘆今年人才更難找 徵才困境是什麼？

致電20通未獲回應 賈奈特憾無緣聯手布萊恩

影／當年戲劇榜首嫁編導 王月淚演李國修經典作「早安排」

吳孟達生前願望來不及完成 盼「當一回自己的主角」

相關新聞

台灣最好別一窩蜂！老謝曝國旅不再追求CP值 應靠2招逆勢突圍

隨著台灣、帛琉「旅遊泡泡」即將啟動，讓原本因疫情受阻的國際旅遊出現一絲曙光，台灣國旅下一步該怎麼走，才能留住台灣民眾的心？

高流將開幕房市怎看？北流、台中歌劇院房價漲這樣

繼台中國家歌劇院2016年開幕，台北流行音樂中心去年9月正式啟用，高雄流行音樂中心開幕也進入倒數，27日將舉辦「高流Pl...

彭博示警電價上漲恐成台灣科技業隱憂 經濟部三點回應

台灣不僅遭逢56年來的大水荒，彭博行業研究分析師沈明（Charles Shum）更在最新研究報告中示警，水情告急可能僅是...

最強2月 外銷訂單連12紅

經濟部統計處昨（22）日公布2月外銷訂單金額為425.9億美元，不僅為「史上最強2月」，更是歷年2月首度站上400億美元...

23位美議員籲拜登與台灣洽簽FTA 王美花回應了

美國聯邦眾議員麥克林等23位議員今天致函總統拜登，呼籲與台灣啟動FTA洽簽程序。信函表示，FTA不只能為兩國創造經濟效益...

泰福申請藥證前FDA會議 結果正面樂觀

泰福（6541）旗下第二個產品，治療乳癌之生物相似藥重磅產品TX05，其三期臨床試驗在今年二月解盲成功，泰福趁勝追擊，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。