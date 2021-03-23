彭博示警電價上漲恐成台灣科技業隱憂 經濟部三點回應

台灣不僅遭逢56年來的大水荒，彭博行業研究分析師沈明（Charles Shum）更在最新研究報告中示警，水情告急可能僅是燃眉之急，台灣科技大廠未來幾年還可能面臨電力價格大漲、甚至缺電危機。

對此，經濟部提出三點回應，首先強調台灣工業電價已是亞鄰最低價。就產業競爭力來說，比較上依然有利。

第二，愈來愈多國際品牌加入RE100的機制，經濟部表示，這對於台灣出口導向的先進科技大廠而言，買得到綠電是維持競爭力更重要的關鍵，因此政府的要務是發展綠電，加速供應，才能確保未來出口的量能。

第三，綠電成本雖然短期較傳統燃煤發電還高，但長期來說，電力成本也會因為成熟逐漸下修。

此外，我國有電價穩定調整機制，有包括漲跌幅3%限制，民生用電330度以下不漲等機制，不會造成電價大幅波動。