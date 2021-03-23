快訊

「怪物毒親」殺母慘劇：日本崩潰的教育虐待？

F-5E墜機還原對話 僚機急呼「飛機碰撞跳傘、搜救」

泰福申請藥證前FDA會議 結果正面樂觀

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
泰福生技董事長趙宇天。記者黃義書攝影／報系資料照
泰福生技董事長趙宇天。記者黃義書攝影／報系資料照

泰福（6541）旗下第二個產品，治療乳癌之生物相似藥重磅產品TX05，其三期臨床試驗在今年二月解盲成功，泰福趁勝追擊，已於美國時間3月22日與美國食品暨藥物管理局FDA進行送審上市藥證前之Type 4會議，確認將送FDA審查之藥證文件的完整性，盼送審藥證程序，一次到位。FDA對於今天的會議結果，反應正面，符合期待。

治療乳癌之泰福生物相似藥產品TX05 (原廠參考藥物: Herceptin®)，從研發開始的每個階段，持續與FDA保持良好溝通，而在今年二月所公布的三期臨床試驗主要療效分析結果，數據令人非常滿意，所以在今天會議中，由泰福所提交的臨床數據總結，以及CMC (製藥的化學，製造與控管) 資料，FDA初步沒有提出任何疑問，給予正面反饋，這也讓泰福團隊受到鼓舞，對於順利申請藥證，充滿信心。

今年二月公布的TX05三期臨床試驗主要療效分析結果，TX05與原廠參考藥Herceptin®在受試者術後病理完全反應pCR之比值為1.0783，其95%信賴區間完全位於FDA之要求範圍(0.755至1.325)，達到主要療效指標。

至於TX05的規劃，泰福預期今年年中向FDA正式申請藥證，明年第二季取得藥證，第三季上市銷售。就2019年美國市場來看，TX05市場規模為30億美元。法人預估TX05上市後的第三年，可取得7-10%的市場份額。

泰福生技董事長趙宇天博士指出，在多年的努力下，泰福生技生物藥物產品發展之基礎已經打穩，包括細胞株發展，製程發展，GMP製造等CMC條件具備完善，而這項基礎是所有藥物發展，無論是生物相似藥或是生物新藥等所必備的條件，再加上泰福團隊熟悉FDA法規及藥品銷售等，讓泰福生技得以利用穩固之基礎，進行多元化發展。

另一項有利於泰福打入美國市場的條件是，美國總統拜登延續前總統川普之路線，強化「美國製造」政策，這也讓早已在美國打下基礎之泰福生技，在政府鼓勵使用美國製造產品的推波助瀾之下，具有更好的利基點。

FDA 生技

延伸閱讀

劉大年／拜登新人新政下的美國

台康發重訊 23日暫停交易

美媒：中國嗅到美國弱點 台灣未來是最艱鉅挑戰

稱中「種族滅絕」 美聯合英加歐制裁新疆官員

相關新聞

最強2月 外銷訂單連12紅

經濟部統計處昨（22）日公布2月外銷訂單金額為425.9億美元，不僅為「史上最強2月」，更是歷年2月首度站上400億美元...

泰福申請藥證前FDA會議 結果正面樂觀

泰福（6541）旗下第二個產品，治療乳癌之生物相似藥重磅產品TX05，其三期臨床試驗在今年二月解盲成功，泰福趁勝追擊，已...

低基期效應…傳統貨品出口紅通通

2月外銷訂單表現亮眼，被譽為「經濟風向球」的機械業在2月訂單金額創同月新高，顯示各國經濟逐漸回溫，對機械設備需求提升。但...

2月外銷訂單 大四喜

今年2月外銷訂單傳捷報，主要接單地區呈現「大四喜」，包括美國、中國大陸及香港、歐洲、東協等四大主要地區的外銷訂單金額均創...

景氣穩敢轉職 2月失業率微增、季調後創1年新低

年後轉職潮來了，主計總處今天公布2月失業率較上月微增0.04個百分點，升至3.70%；若觀察經季節調整後的失業率則為3....

公建商機！未來六年中央、地方投資955億建生活圈道路

國發會委員會今（22）日通過內政部、交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫，未來6年中央和地方政府投資955億元於建設生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。