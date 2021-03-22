害虧80億元纏訟十年半 開發金終與摩根士丹利和解

開發金控（2883）十多年前因為與摩根士丹利獨家交易「STACK」衍生性商品，在美國爆發次貸風暴後受累慘虧超過新台幣80億元，自2010年9月在美國提告摩根士丹利，至今天終於雙方達成和解，開發金配合美國時間於今天（22日）晚間公告「雙方經調解程序就和解條件達成合意。和解內容因涉及當事人機密，故予以保密」，纏訟十年半終於可以劃下句點。

開發金是因為子公司開發資本前身開發工銀時期，2007年與摩根士丹利交易與美國次貸連結的信用違約交換合約（CDS）「STACK」，在次貸風暴爆發下慘虧，當初開發工銀投資STACK的金額為2.75億美元，該筆投資導致開發金2008年提列超過台幣80億元的損失，使得當年度獲利大虧70餘億元，埋下股價長期低於票面10元的因子。

開發工銀因此在2010年9月在美國控告摩根士丹利，以其投資持有連結美國次貸商品藉銷售給開發工銀的信用違約交換（CDS）商品「STACK」，將損失轉嫁給開發工銀，因此提告摩根士丹利，官司一打至今已經超過十年，今天晚間在美國雙方簽下合意書和解。