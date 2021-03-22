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捷運環狀線「這一站」運量最低 房價卻漲最多

今年公建經費創14年新高 前2月達成率不到一成

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會今（22）日指出，今年的公共建設計畫經費達6,080億元，創近14年來新高。不過截至今年2月底執行率僅8.98%，不到一成，執行率較去年同期低。

國發會官員表示，今年前2月執行率偏低，主要是執行金額規模大，較去年增加35億元，此外，亦與計畫時程有關，以桃園航空城用地取得為例，經費就超過600億元，但經費支用主要會落在9月之後，因此前期達成率較低。

國發會副表委游建華指出，去年列管公建經費5,046億元，今年則有6,080億元，增加逾千億元，要在今年內落實，對各部會都是很大壓力。

國發會指出，今年公共建設計畫經費達6,080億元，近14年來最高，其中不乏與民眾生活息息相關的重要計畫，如桃園航空城、高中以下班班有冷氣、台鐵購車、降低漏水率等。

國發會指出，今年公共建設計畫經中，交通部等7個部會經費增加30億元以上，另有航空城用地取得、循環專區計畫、高中以下冷氣裝設等三項計畫，較2020年增加逾200億元，提高今年公建推動挑戰性。

國發會主委龔明鑫要求各部會務必按月管控公建計畫執行，依據前三年及今年第1季執行實績，研訂今年4月至12月每月經費達成率目標，並納入各部會公共建設推動會報落實管考。

國發會 航空城

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