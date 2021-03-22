公建經費創14年新高 國發會要求各機關執行計畫管控

政府今年公共建設計畫經費6080億元，為14年來最高，國發會表示，截至2月底止各機關執行546億元，經費達成率8.98%。至於達成率是否如預期？官員表示，其中大部分經費是用地款，預計9月之後會進入高峰。國發會主委龔明鑫則說，部分經濟活動仍受疫情影響，政府投注公共建設的力道不能中斷，要求各機關積極執行計畫管控。

國發會今天下午召開第85次委員會議，國發會副主委游建華會後表示，今年公建經費創14年新高，金額達6080億元，比去年增加約1000億元，對各部會是很大壓力，但因為疫情尚未結束，部分產業仍受影響，行政院長蘇貞昌已指示相關部會首長對公建計畫要去執行，如期如質達成目標。

游建華指出，今年截至2月底的公建計畫經費達成率8.98%，較去年同期下降1.14個百分點，但執行金額增加35億元。國發會指出，今年公共建設計畫經費中，交通部等7個部會經費增加30億元以上，另有航空城用地取得、循環專區計畫、高中以下冷氣裝設等3項計畫，較去年增加或新增逾200億元，提高今年公建推動挑戰性。

國發會管制考核處處長李奇則說，今年的公建經費中，包括桃園航空站的經費編列699億元，大部分都是用地取得的部分，因為必須先取得用地才能進行工程，此外，還包括班班有冷氣的經費200多億元、高雄榮總在屏東的新院區也有新的用地款要支付。

至於公建經費的部會分配占比，李奇指出，交通部、經濟部、教育部、科技部、農委會和內政部的占比較高，其中經濟部光是治水經費就有約600億元，另外還有電廠、供氣設施、產業園區開發等經費需求。