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公建商機！未來六年中央、地方投資955億建生活圈道路

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影

國發會委員會今（22）日通過內政部、交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫，未來6年中央和地方政府投資955億元於建設生活圈道路，僅台北市不補助，各縣市政府都可提出計畫。

國發會副主委游建華指出，內政部、交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫都是採「競爭型補助機制」，將優先補助偏鄉地區道路建設、路網整合和補斷鏈、以及瓶頸危險路段。

交通部提報生活圈道路交通建設六年計畫原為2022年至2027年，但決定提前至今年開始執行。內政部及交通部已在今年度送立法院審議的預算書上，已各自編列53.64億、55.7億元。

游建華表示，非都市道路歸交通部管，市區道路歸內政部管，生活圈道路與民眾上學、就業等日常生活息息相關，尤其偏鄉縣市需求殷切，因此多年來兩部會皆各有生活圈道路交通系統建設計畫，採地方政府提出計畫，由中央補助、地方搭配款建設生活圈道路。

交通部表示，為回應地方要求、協助地方更有效、順利推動重要公路系統建設，將提前一年啟動「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」新一期計畫（2022至2027年），預估於未來6年間再投入中央經費330億元，帶動地方共同投入經費約100億元，合計430億元。除延續前期生活圈道路計畫原訂方向外，同時優化調整部分用地費補助規定，以期提升地方對於重要道路之建設成效。

內政部表示，「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」，預估於未來6年間再投入中央經費420億元，帶動地方共同投入經費約105億元，合計525億元。

內政部強調，新一期計畫（2022至2027年），主要著重「鼓勵中央與地方合作、維護弱勢基本民行權利、綠道路、改善聯外交通等」目標，對於個案計畫如屬危險瓶頸路口及路段改善、土地取得採全數協議價購、符合區域弱勢資格者之行政區、符合相關部會之重大建設計畫，及屬內政部營建署系統盤查優先計畫者，均可優予提高用地費補助比率上限，減輕地方政府用地取得負擔。

內政部

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