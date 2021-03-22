創新條例初審通過 「半導體學院」今年有望先行

立法院教育及文化委員會今（22）日審查通過「創新條例」草案，將藉鬆綁法規、彈性運作，讓國立大學和企業合作設立「國家重點領域研究學院」（研究學院），培養重點領域產業所需碩博士級人才，其中廣受矚目的「半導體學院」，更可望在今年先行。

行政院院會去年11月通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，引入「沙盒」精神，可讓研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立研究學院，培養高端人才，並初步鎖定「國家重點領域 」為半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業。

為回應半導體等產業高階人才需求，行政院將此案列本會期優先法案，經濟部更邀台積電（2330）、聯電、力積電等半導體大廠討論籌組「半導體學院」；立法院教委會今則由民進黨籍的召委張廖萬堅主持會議，經朝野立委與教育部代表等討論後，審查通過此案。

初審草案分五章、53條條文，要透過鬆綁多項相關法規，賦予組織、人事、財務、財產、人才培育及採購等事項的彈性運作空間 ，讓大學與企業合作設立「研究學院」具獨立編制及預算 ，更彈性地共同進行研發及人才培育，提升產業競爭力。

草案規定由教育部設置「審議會」，負責擇定國家重點領域、參與大學及合作企業的條件、研究學院任務等業務；草案也要求設立研究學院的大學設置「監督會」，委員組成包含政府、研究生、產業、專任教師及校外學者專家等代表，負責研究學院成立後的監督之責。

草案明定，研究學院資金來源，包括國發基金撥款、研究學院自籌收入，並要求自籌收入中的合作企業資金，不得低於國發基金撥款，且研究學院的研發成果收入，須提供一定比率給大學用於改善師資、充實設備與其他校務發展。

根據草案規劃，由「創新學院」所提的「創新計畫」，是以八至12年為期程，在該計畫結束後可申請續辦，在經教育部等考量其辦理績效後，經核定續辦者，每次的延長時程，以八年至12年為限。

在本項草案完成初審後，根據行政院規劃，將爭取本案可於本會期由立法院通過，並將搭配國發會的「關鍵人才培育及延攬方案」，要由教育部趕在今(2021)內推動研究學院，並以「半導體學院」作為首發。