連12紅！科技貨品領軍 打下史上最強2月外銷訂單

經濟部統計處今（22）日公布2月外銷訂單金額為425.9億美元，不僅為「史上最強2月」，更是2月首度站上400億大關，年增率達48.5%，「連12紅」。

經濟部並預估，3月外銷訂單落在545億至560億美元間，有機會創「史上最強3月」年增為35.4%至39.1%，有望達「連13紅」。

另外，統計處也預估，第1季外銷訂單金額為1,498億至1,513億美元之間，季年增43.7%，攻下同期新高可能性高。

統計處長黃于玲表示，受到全球景氣復甦，科技貨品因為遠距設備、宅經濟及新興科技應用需求，持續強勁，加上國際原材物料行情走揚，激勵傳統貨品接單續增，因此今年2月外銷訂單金額創同月新高。

值得一提的是，今年2月為農曆春節假期，按理來說工作天數比較少，訂單數量應減少，但黃于玲指出，去年受到新冠肺炎影響，導致比較基期相對較低，因此今年2月無視春節因素，年增還是呈現近五成的正常長，各主要貨品接單多呈二位數成長。

以產業別分析，蘋果新品遞延效應，加上遠距商機持續發酵，及5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，科技貨品持續強勢，資訊通信產品外銷訂單金額為113.9億美元，創歷年同月新高，年增88.4%，不僅「連5紅」，更是創34年以來最大漲幅。電子產品同樣創歷年同月薪高，「連13紅」。光學器材則受到宅經濟需求，年增59.4%，為近21年以來最大漲幅。

當被問到手機新品遞延效應是否將會持續延續到3月，黃于玲認為，3月通常手機熱度將會轉冷，因此效益預料將會變小，將會持續觀察。

傳統貨品方面，受到各國開始施打疫苗，國際經濟復甦，加上原材物料價格上漲，傳統貨品全部均為正成長。其中，機械、塑像膠製品及基本金屬都呈現雙位數的正成長。

唯獨化學品雖然去年12月終止「連24黑」，至今創下「連3紅」，但相較前幾個月已經失去雙位數成長動能，僅年增1.6%，接近平盤。對此，黃于玲解釋，化學品年增不高是受到春節工作天數影響，導致部分產品供給相對高、需求相對不足，間接影響到接單量能。

2月主要接單地區則呈現「大四喜」，美國、中國大陸及香港、歐洲、東協均創同月新高，也呈現50.2%、48.6%、73.4%及33.2%的兩位數成長。黃于玲說，這主要是受到台灣科技貨品的強勁影響。

經濟部展望未來，雖疫情與美中貿易紛爭等不確定因素仍在，但受到5G、高效能運算、人工智慧、車用電子等需求持續暢旺，以及宅經濟需求續強，科技類貨品接單可望續強；傳產則受到全球景氣復甦，加上原材物料價格走揚，傳統貨品接單展望樂觀。

但經濟部也提醒，目前呈現正成長很多原因是受到去年疫情低基期影響，預估下半年低基期因素將淡化，屆時傳產是否能持續撐將須持續觀察。

而在動向指數部分，七大貨品廠商均大於50，顯示廠商對於3月訂單數量較2月樂觀。