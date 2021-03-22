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懷特啟動抗癌藥物合併療法跨國臨床試驗 搶攻全球市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

懷特生技（4108）今（22）日公布，公司研發上市的「癌因性疲憊症」適應症藥物，今年3月起納入健保給付後，下一步將啟動跨國多中心臨床試驗，進行該適應症藥物與抗癌藥物合併療法，提高癌症藥物的完治率與治療效果，並以通過新藥查驗登記、取得美國FDA藥證為目標，進軍全球市場。

懷特生技表示，公司持續鎖定「未被滿足的醫療需求」進行新藥研發，是台灣目前唯一擁有兩張藥證的新藥研發公司。台灣癌症安寧緩和醫學會調查指出，高達92%台灣癌症病患有此疾病問題，證實是最令癌友困擾的症狀，同時已被世界衛生組織WHO列入國際疾病分類。

懷特生技的「癌因性疲憊症」適應症藥物，為全球唯一的處方新藥，上市至今，已在全國70家醫學中心及醫療院所進藥使用，超過350位腫瘤專科醫師開立處方，治療超過8,000名罹患「癌因性疲憊症」的癌症患者，3月起納入健保給付，其療效與品質獲得肯定。

國內市場擁有好表現，下一步將強打國際盃。懷特生技李伊俐董事長表示，公司啟動跨國多中心臨床試驗，目標放在包括美國、歐盟在內的全球市場，並以取得美國FDA藥證為目標，一旦通過新藥查驗登記，不僅打入美國超過3億人口的市場，更有助於其他國家新藥藥證的取得。

懷特生技表示，跨國多中心臨床試驗將展開癌疲憊藥物與抗癌藥物的合併療法，透過偵測包括白血球、紅血球等各項NLR（癌症預後評估因子）的生理指標正常化，以及癌疲憊、生活品質的改善，達到提高該合併使用的癌症藥物之治療效果。

懷特指出，癌症治療過程中，若因受癌疲憊等不適症狀影響而中斷療程，再好的治療藥物也不容易達到應有的治療效果，此次臨床試驗也將透過控制與改善癌疲憊，提升治療的完治率。

癌症 生技

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