快把油箱加好加滿！明起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元

快把油箱加好加滿！台灣中油公司宣布自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。

台灣中油表示，本周受德、法、義暫停AZ疫苗接種，且義大利擬於復活節周末（4月3日至4月5日）實施封城等因素影響，帶動國際油價驟跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶65.99美元，較前周67.32美元下跌1.33美元，新台幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅為1.51%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及2.1元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，應調未調的0.9元及1.5元皆由台灣中油吸收。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。