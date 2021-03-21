加油要快！ 中油：明天汽、柴油調漲0.5、0.6元

台灣中油公司宣布，明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。

中油表示，本週受德、法、義暫停AZ疫苗接種，且義大利擬於復活節週末（4月3日至4月5日）實施封城等因素影響，帶動國際油價驟跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶65.99美元，較前週67.32美元下跌1.33美元，新台幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅為1.51%。

中油指出，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及2.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，應調未調之0.9元及1.5元皆由台灣中油吸收。