台中磐石會會長交接 總統蔡英文宣示能源轉型四大目標

總統蔡英文今(20)日出席台中磐石會長交接典禮時，針對國內缺電問題表示，台灣已進入能源轉型的關鍵時刻，政府訂定「展綠、增氣、減煤、非核」四大目標，相信大家只要抱持讓台灣更進步的心態，團結就能一起通過能源轉型的考驗。

全國最大上市櫃企業家聯誼組織的磐石會，今日假台中長榮桂冠酒店舉辦第23屆及第24屆會長交接典禮，第23屆會長高僑自動化科技（6234）董事長李義隆任滿卸任，由聖暉工程科技（5536）董事長梁進利接任第24屆會長。

副會長則由百和興業（8404）董事長鄭國烟擔任，總統蔡英文、台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美都到場致詞祝賀，全國各重要社團包含台灣上市櫃公司協會、中菁會、億載會、港都會也參與盛會，現場群英薈萃冠蓋雲集，足見磐石會在全國製造產業界的影響力。

交接典禮上，新任會長梁進利以「快樂磐石、創新分享」作為第24屆精神標語，並盛讚磐石會員的堅毅精神。

對於今年整體景氣展望，梁進利相當樂觀，他認為有兩大利多，首先是全球疫苗陸續施打，信心回復，蓄積已久的市場需求將在今年噴發；其次是台商回流投資，可望帶動內需明顯成長。

不過，梁進利也建議政府，必須正視產業界所面臨的缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才等「五缺」問題。

蔡英文指出，台灣進入後疫情時代，政府透過投資台灣三大方案，迎來有史以來最大的台商回流潮，預估今年GDP成長率可突破4％以上，創近7年來新高，政府未來也會全力協助產業解決土地、水電及人力等問題。

而針對各界關心的電力問題，蔡英文說，台灣面臨能源轉型的關鍵時刻，不只要追求能源穩定，也須符合全球趨勢，除了燃煤之外，燃氣也成為新選擇，前幾天政府才與台塑（1301）協調，將燃煤機組改為燃氣機組，中火也會陸續由燃煤改為燃氣，降低汙染排放。

除了燃煤改燃氣之外，大家也關心再生能源的發展，目前太陽能發電在中午尖峰時段，發電量占比已達到7％，第一座離岸風電風場即將商轉，今年起台灣也將開始生產本土的風機葉片，而台積電（2330）簽署的20年綠電合約，就是來自彰化的沃旭能源離岸風電風場。

盧秀燕主持會長的印信交接，盛讚磐石會員多為白手起家，從無到有，從有到富有，不僅創造了個人財富，而且培育人才為台灣經濟奇蹟注入新動力，現今整個中彰投地區已成為台灣乃至於全球產業關鍵零組件的供應中心。

會館設在台中的磐石會，現有105家會員，其成員皆為上市櫃公司董事長及CEO，歷屆會長包括：高僑、勤美（1532）、錩泰（1541）、偉詮（2436）、台灣百和（9938）、百容（2483）、怡利（2497）、金可（8406）、美律（2439）、彰源（2030）、車王（1533）等，總市值逾2兆元，市場遍佈全球，磐石會也是全國最大上市櫃企業家聯誼組織之一。

隨著國內企業陸續展開二代接班，今年磐石會也有不少企業二代加入，包括成霖企業（9934）董事長歐陽玄、上銀科技（2049）董事長卓文恒、大銀微系統（4576）副董事長卓秀瑜、金雨企業（4503）董事長卓政懋、總經理卓政輿、新天地國際（8940）總裁特助歐宗憲等人。