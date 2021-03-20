水庫見底的意外收穫 水利署：1~3月清淤量再創新高紀錄

水情進入警急狀態，多個水庫水位明顯下降導致淤積泥砂裸露，但也正是水庫清淤最佳時機，經濟部水利署把握機會，要求各水庫單位全力動員機具人力投入清淤，2021年1~3月清淤量再創下歷年同期最高紀錄，也是近十年平均值179萬立方公尺的二倍。

水利署指出，今年遭遇歷史最枯少雨情境，除了全面展開水資源調度，積極抗旱外，也重視水庫清淤工作。根據統計，2020年清淤量1,440萬立方公尺為歷史最高，約歷年平均值2.6倍。今年因枯旱水庫水位較低，各水庫單位傾全力辦理清淤，經統計今年1~3月清淤量達到357萬立方公尺，較去年同期329萬立方公尺數量增加28萬立方公尺，持續創下歷史最高紀錄，也是近10年平均值179萬立方公尺的2倍。

水利署表示，未來將持續投入更多機具人力提升開挖能量，以最大化進行水庫清淤工作，除維持泥砂進出平衡外，更朝向逐步恢復水庫原有庫容邁進。

水利署進一步指出，過去水庫清淤以傳統挖土機開挖、卡車運輸方式，常受限道路運輸能量，所以清淤數量較少，近年以整體治理及管理的方式，改採上游水庫集水區保育、庫區陸挖、抽泥及水力排砂等方式多管齊下，清淤量持續成長。

例如，石門及曾文水庫透過增加陸挖作業量能、增設抽泥船機組及擴大淤泥暫置區等方式，去年度石門及曾文水庫清淤數量分別達到334萬及382萬立方公尺，已超過庫區入砂數量，庫容則分別增加120萬及155萬立方公尺。