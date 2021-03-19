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達德能源、維勝鋼鐵合組風電、光電雙軸「綠能聯盟」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
達德能源（wpd）與維勝鋼鐵於18日宣布合組「綠能聯盟」。圖／達德能源提供
達德能源（wpd）與維勝鋼鐵於18日宣布合組「綠能聯盟」。圖／達德能源提供

達德能源（wpd）與維勝鋼鐵於18日宣布合組「綠能聯盟」，延續雙方於離岸風力發電國產化的成果，推動於維勝鋼鐵廠房建置太陽光電。未來將於維勝鋼鐵屏東廠、台南廠設置屋頂型太陽光電發電系統，投資金額新台幣5億元，總設置容量預計達4.6MW，等同供應1300戶家庭用電。屏東廠區建置完成後，將成為屏東縣民營企業中規模最大的單一屋頂型太陽能發電案場。

維勝鋼鐵與達德能源的合作緣由，起因於中鼎集團俊鼎公司承包達德能源雲林離岸風場水下基礎轉階段的製造，而維勝則為俊鼎加工商，因而帶動此供應鏈組成。雙方即將簽署的綠能合作案，強調在建置過程中，「只種樹、不砍樹」，落實綠能與環境共存的精神。

過去達德開發綠電據點多在中北部，未來透過與維勝的聯盟，達德也將於屏東地區設置長期維運據點，就近服務南台灣的合作夥伴。維勝鋼鐵與達德能源期許，本次所簽訂的合作備忘錄，除了設置於維勝鋼鐵屏東與台南廠區的太陽光電計畫外，未來也持續推動其他綠能合作，共創環保與產業的升級。

太陽光電 鋼鐵 綠能

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