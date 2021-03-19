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雲林縣長張麗善：配合麥寮燃煤發電2025年除役

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
雲林縣長張麗善表示，麥寮增設觀塘第三接收站的方案並不可行，同時支持減煤的能源轉型政策，將全力配合推動麥寮燃煤發電機在2025年全面除役。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表示，麥寮增設觀塘第三接收站的方案並不可行，同時支持減煤的能源轉型政策，將全力配合推動麥寮燃煤發電機在2025年全面除役。記者蔡維斌／攝影

「要工安、反空汙！」雲林縣長張麗善今（19）日表示，麥寮增設觀塘第三接收站的方案並不可行，同時支持減煤的能源轉型政策，將全力配合推動麥寮燃煤發電機在2025年全面除役。

雲林縣議會今天召開臨時會，多位議員質詢有關環保團體陳情麥寮電廠增設第三接收站議題，張麗善嚴正表示，支持經濟部能源局「麥寮汽電並非觀塘第三接收站的替代方案」，同時也全力配合推動2025年麥寮燃煤發電機全面除役。

張麗善指出，雲林縣特別重視工安，因為台塑六輕是亞洲最大石化區，擁有超過3,000個儲槽，儲槽儲放燃氣本身具有相當大的風險。

有關六輕麥寮汽電公司先前簽署的燃煤轉天然氣備忘錄，必須考量地方接受度及整體能源政策分配，縣府希望在維護鄉親生命財產安全下進行相關決策，不只是淨化空氣品質，尚須考量避免工安意外等因素，縣府立場絕對以民意為第一優先。

張麗善進一步表示，針對環團陳情盼六輕工業區能作為觀塘第三接收站的替代方案，首先第三接收站若設在六輕，增設管線需再增加180公里的潛在危害，她質疑在安全性考量上當真無任何疑慮？

再來，增設成本耗費甚鉅，經濟部能源局已明確揭示第三接收站設於麥寮六輕工業區不可行；且中央政府也明確宣示，2025年麥電燃煤除役，不必乘載任何電力輸送，除役則能保障鄉親免於氣爆風險及燃煤空汙。

張麗善指出，經濟部能源局「107年全國電力資源供需報告」中，規劃2024年除役麥寮燃煤一號及二號電廠，2025年除役麥寮燃煤三號電廠，依照此規劃麥寮燃煤電廠將於2025年全面除役，在兼顧工安及空氣品質方面，縣府表示全力支持。

張麗善 六輕 工安

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