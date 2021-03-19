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只到3月底 經濟部提醒店家盡快將三倍券兌現

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

紙本振興三倍券即將在3月31日兌付截止，經濟部呼籲手中還有三倍券的店家，請把握最後的時間，儘速至國內各銀行、郵局、信用合作社等金融機構辦理兌付。

截至18日統計，紙本三倍券兌付金額為641.93億元，占已領用可兌付金額99.44%，經濟部提醒，兌付期限只到3月底，有統編的店家，只需填寫三倍券背面資訊，或蓋統一發票章，填寫兌換單後到各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部兌付。

若店家沒有統編，可委託有統編的商圈、市場攤商管理組織、產業公(協、工)會或職業工會等協助兌換；沒有統編但欲自行領取的自營作業者、有在職業工會投保者，填畢兌換單即可至八大公股銀行兌換。

此外，去年綁定數位三倍券之民眾，若回饋方式採ATM領取現金或綁定電子票證須至四大超商靠卡回存2,000元者，提醒以上皆須於3月31日前完成領取回饋，民眾如有其他相關問題皆可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

三倍券 郵局

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