一銀看好今年景氣 放款目標擬成長10％

目前各國已開始施打疫苗，國際專業機構陸續上調今年全球經濟成長率，第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴表示，對今年景氣復甦有信心，看好今年銀行放款業務成長動能和獲利表現。

董事長邱月琴指出，今年全球經濟情勢可望反彈，台灣因為疫情控制得宜，台商也回流投資，許多客戶訂單接到下半年，整體景氣復甦與台灣的經濟成長可說是相當看好，而對於今年對銀行放款業務也非常有信心，期望放款成長的目標在10％左右。

銀行獲利方面，總經理鄭美玲說，銀行今年前兩月份的收入表現不錯，今年在金融市場操作也會加碼美國政府公債等佈局。

海外的部分，第一銀行的美國休士頓分行在今年2月底順利開業，為目前公股行庫中海外分行最多的銀行，不過去年受到疫情影響和衝擊，海外分行的獲利情況也有所變動。

鄭美玲表示，北美地區因疫情嚴重，部分商用不動產放款因營運租金收入減降，致授信品質降等增提呆帳而影響獲利，之後若疫情緩和，營運趨於穩定，授信評等回穩，則呆帳提存有機會回沖。

而一銀新南向國家去年整體獲利成長超過4成，鄭美玲說，新南向國家因放款增加，獲利也跟著大幅成長，特別是柬埔寨金邊與澳洲布里斯本因放款的成長，二家分行獲利成長超過5成，金邊分行甚至超過2019年獲利排名第一名的香港分行，躍升第一。

第一銀行去年海外分行各區域獲利結構為，北美地區的美國與加拿大約佔23%，新南向國家佔比52%，而港澳大陸約13%，歐洲及日本佔12%。