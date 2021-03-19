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經濟部通過三家中小企業 擴大投資台灣7億元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部表示，投資台灣事務所今（19）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添三家中小企業擴大投資七億元，包括達鑫機械、華宏國際及欣樂食品。

經濟部指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開80次聯審，通過524家中小企業投資約2,244億元，帶來21,083個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動832家企業投資約1兆1,993億元，預估創造10萬217個本國就業機會，後續尚有58家企業排隊待審。

達鑫機械是專業食品機械製造商，專注於冷飲店的使用設備，擁有超過50件以上專利，產品行銷至北美、歐洲、亞洲等各洲市場。為不斷地研發新產品來因應客戶需求，計劃擴大投入逾9000萬在南投縣草屯興建廠房，導入智慧化ERP與MES執行系統，可有效縮短出貨時程，降低不良率與節省成本，強化國際市場競爭力，將為國內增加六個就業機會。

華宏國際則是隸屬安愛集團的台灣子公司，專業生產醫療輔助器材，主要產品有病床、手動與電動輪椅、病人學步車等眾多品項，透過貿易商與醫療器材行銷到歐洲、美洲、中國大陸與日本等地。此次為分散製造基地做出市場區隔，將部分產線移回台灣，計劃斥資近二億元在嘉義市興建廠房，導入自動化與智慧製造機器設備，同時完善先進的數位系統，提高生產效益達到少量多樣的客製化需求，將為國內增加55個就業機會。

欣樂食品則位於南台灣屏東，是南台灣最大肉品工廠，除CAS生鮮肉品，更致力於從屠宰分切到肉品加工一條龍，產品多元化亦有堅強的研發陣容，延攬留日博士及國內產業經驗豐富核心管理團隊，提升產品研發及加工技術，希望透過產業升級及國際HACPP驗證，讓欣樂食品發揚於國際舞台。

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