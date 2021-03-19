房地合一2.0回溯至2016？徐國勇：施行日期公布才適用

房地合一稅2.0的政院版條文適用範圍將回溯至2016年起取得房地；內政部長徐國勇今天表示，那個回溯是屬於「不真正的回溯」，施行日期公布後才適用。

行政院提出房地合一2.0修法，根據政院版條文，適用範圍將回溯至2016年起取得房地，預售屋也比照。

民進黨立委沈發惠今天在立法院院會質詢時表示，房地合一2.0的回溯時間到2016年，在社會上引發討論，有人表示贊成，認為能避免接下來的房屋拋售潮，但也有人有疑慮，溯及既往因此失去信賴保護。

蘇貞昌說，政府關心人民的居住正義，應該提供人民足以遮風避雨之處，但有人卻以炒作房屋謀取暴利，政府要用各種政策工具、方法防堵，實現居住正義；總統蔡英文上任後，編列大量預算興建社會住宅，也用包租代管等方式，讓弱勢者租屋更容易，現在推房地合一，就是不想看到有人買房快速轉手且不停轉手謀取暴利。

蘇貞昌說，有關實施日期等，都要經過立法院的審議，審議通過後，等立院審議情形並參酌實際狀況來做決定。

徐國勇說，沈發惠提到的回溯屬於不真正的回溯，因為是要施行日期後才適用，行政院公布施行日期才適用，它可能就是跨越那一段時間，如果施行以前賣的不會有這個適用，不會回溯到。