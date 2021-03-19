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高雄港成立「洲際商港區業者水電環保共管委員會」

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

為利高雄港洲際商港區未來營運順利推動，高雄港務分公司日前邀集進駐該區之8家廠商業者共組「高雄港洲際商港區業者水電環保共管委員會」，將於近期內正式運作，以對該區整體用水用電及環境維護等發揮良善管理效能，確保該區業者正常營運。

高雄港務分公司表示：鑒於高雄港洲際商港區內整體用水、用電之使用管理及環境管理等事宜，攸關各航商業者日後整體業務之正常運作與發展甚大，高雄港務分公司於該區建設施工初期即未雨綢繆，就日後該區水電之使用管理及環境管理等事宜，預做妥善規劃。

期間數度邀集各家進駐之航商業者包括中油公司長榮海運公司（2603）、中國石油化學公司、華運倉儲實業公司、勝一化工公司（1773）、旅順倉儲公司、台灣塑膠工業公司、建通國際公司，共同研商並成立「高雄港洲際商港區業者水電環保共管委員會」，訂定專屬該委員會之章程規範，以專責管理區內水電運用及環評承諾等各項業務，期能創建營造高效率、高品質服務之現代化綠港示範區，提升高雄港競爭力。

環保 中油公司 長榮海運

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