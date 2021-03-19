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周日不只變冷！環保署：大陸沙塵即將來襲

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

環保署今（19）日表示，根據最新觀測及模擬資料，中國大陸甘肅及內蒙地區持續出現大範圍沙塵，研判沙塵即將在21日晚間，隨東北季風增強或大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質

環保署指出，屆時全台空氣品質多為橘色提醒等級，但西半部地區局部將達紅色警示等級，影響程度視東北季風強度、移動路徑及上游降雨強度而有所變化，直到23日起，中部以北地區的空氣品質，才會漸趨好轉，南部地區則須留意污染物累積情形。

環保署表示，因應境外污染可能影響空氣品質，環保署除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排、降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，還會特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，特別是敏感族群，以及老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少在戶外減少劇烈活動，並配戴口罩防護。

空氣品質 環保

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